El público dicta una sentencia unánime al debut de Rosa López en ‘La Voz Kids’

Tras concluir las audiciones a ciegas de la octava edición de ‘La Voz Kids‘, Antena 3 comenzó este sábado a emitir la primera gala de la fase de batallas del talent show. Y como ya es habitual, los coaches recibieron a sus asesores. Así, Rosa López, Rayden, Dani Fernández y La Mari de Chambao se incorporaron a ‘La Voz Kids 2023’ para ayudar a David Bisbal, Sebastián Yatra, Aitana y Rosario Flores respectivamente.

Pero sin duda el momento más especial y emotivo de la noche llegó cuando David Bisbal se reencontró con Rosa López en un plató de televisión 22 años después de haber salido de la academia de ‘Operación Triunfo’. Así, el almeriense no dudó en presentarles a Rosa a su equipo con unas bonitas palabras: «Es alguien muy importante para mí».

Y al verla, todos los niños del equipo de David Bisbal coincidieron en que tenían como asesora en su equipo a una persona que es «historia de España». Algo que emocionó mucho a la granadina pues a pesar de su corta edad, los niños la reconocen. «Me he sentido como una niña más, intentando no ponerme nerviosa después de tantos años. Me ha encantado ver la actitud que tienen», confesaba Rosa López sobre su llegada a ‘La Voz Kids’.

«Has sido muy generoso invitándome aquí a estar contigo», le reconocía Rosa López a su amigo y compañero David Bisbal, que no dudaba en abrazarla. «He traído a una persona que es de verdad», les seguía diciendo el almeriense a sus talents. Además, Bisbal, quiso que Rosa les diera un consejo a todos los niños pues ella sabe lo que es ganar un programa de TV.

«Para mí lo más importante no ha sido ganar. Sobre todo fue el aprendizaje interior que empecé en ese momento, en el que conseguí además tener unos compañeros maravillosos. Se trata de vivir el aquí y el ahora, ser buenos compañeros, ser buenas personas», les aconsejaba Rosa López a los niños.

Y el debut de Rosa López como asesora de David Bisbal fue muy aplaudido en redes sociales. Fueron muchos los que se alegraron de volver a ver juntos al almeriense y la granadina y por eso no dudaban en decir que era el mejor team, es decir el mejor equipo de todos los de esta edición de ‘La Voz Kids’.

Otros agradecían a David Bisbal que hubiera elegido a Rosa López como su asesora y le diera la oportunidad de volver a la televisión por todo lo alto como asesora.

