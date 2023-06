La noticia del exterior que sacude a Adara Molinero justo antes de la final de ‘Supervivientes’

Quedan solo dos días para la gran final de ‘Supervivientes 2023’. A la espera de saber qué ocurre con los nominados (Asraf y Bosco), Adara Molinero y Jonan Wiergo son los dos finalistas que tratarán de luchar por la victoria el jueves. Sin embargo, hay una noticia del exterior que podría trastocar a Adara a su salida del concurso.

Y es que después de que Adara Molinero confesara que sigue queriendo mucho a Rodri Fuertes y que él también hablara de lo bonito de su relación; ahora hay una tercera persona que podría complicar este buen rollo entre la finalista de ‘Supervivientes 2023’ y su ex.

Así, tal y como ha revelado Ibán García en ‘En todas las salsas‘, el videopodcast de Mtmad que dirige Laura Fa; Bea Retamal y Rodri Fuertes se habrían reconciliado. Así, la pareja que se formó tras ‘GH 17’ habría retomado el contacto. Algo que a Adara Molinero podría no hacerle ninguna gracia pues su relación con Beatriz es mala.

La noticia que no hará ninguna gracia a Adara Molinero

Según cuentan en ‘En todas las salsas’, Bea Retamal y Rodri Fuertes coincidieron el pasado sábado en una fiesta. En ese momento, Bea entraba por videollamada para hablar de la reconciliación con su ex. «A ver he coincidido con él en dos festivales. La primera vez no nos saludamos ni nada y en este último me acerqué a él para preguntarle por su madre y le dije que si podía ser mi primer ex en ser amigo y que cuando nos veamos nos podamos decir hola», contaba ella.

«Si Adara quiere podemos ser todos amigos e ir a tomar un café», termina diciendo Bea Retamal. No obstante, tal y como señala Ibán García, a la hija de Elena Rodríguez no le va a hacer ninguna gracia que Bea y Rodri se hayan podido reconciliar. «Adara está en Supervivientes y no se está dando cuenta de la tormenta que se está dando aquí», destacaba el presentador.