La muy incendiaria frase de Rocío Flores sobre Rocío Jurado que arma el escándalo

El pasado fin de semana, Rocío Flores acudía a un acto público junto a su tía, Gloria Camila. Allí ambas respondieron a las preguntas de la prensa. Y fue entonces cuando la hija de Rocío Carrasco y Antonio David Flores hizo unas desafortunadas declaraciones en las que, literalmente, echa por tierra el trabajo de su abuela, la gran Rocío Jurado.

Al ser preguntada por el homenaje a su abuelo materno, Pedro Carrasco, en su localidad natal, Olosna (Huelva) y al que había acudido su madre, la joven reconoció que ella no había sido invitada. “Para mí mis abuelos van por bandera y me hubiera encantado que esto hubiera pasado hace muchísimo tiempo. Mi abuela era cantante, pero él era boxeador. Me alegro y yo me he enterado por las redes sociales», empezaba diciendo la que fuera colaboradora de ‘El programa de Ana Rosa’.

Además, Rocío Flores reconocía que le hubiese encantado ir, pero que sabiendo que se tendría que encontrar con su madre le echó para atrás. «No voy a ir a un sitio donde no se me quiere», aseguró.

Rocío Flores desprecia el trabajo de su abuela

No obstante, la frase que ha generado mucha polémica en las redes sociales ha sido cuando la influencer comparó el trabajo de sus abuelos, de forma muy desafortunada. «Realmente el que era de peso fundamental era mi abuelo. Mi abuela era cantante, era la más grande, todo estupendo, del mundo del corazón. Pero como deportista reconocido, campeón del mundo, peso pluma, Europa, 20.000 veces…», enumeraba Rocío Flores todos los trofeos obtenidos por su abuelo. De esta forma, dejaba en un segundo plano la huella imborrable que Rocío Jurado ha dejado en la cultura de nuestro país.

Por otro lado, en la citada entrevista, a la joven la preguntan por qué diría su abuela de estar viva. Y si «mandaría a la mierda» a su familia. «Probablemente a unos más que a otros», fue la respuesta de la influencer, lo que para muchos ha sido entendido como un demoledor dardo a su madre, Rocío Carrasco. «Si mi abuela estuviera viva y si mi abuelo estuviera vivo, nada de esto hubiera pasado. Pero nada es nada, de principio a fin, no solamente estos dos años atrás. Me refiero a un recorrido enorme por parte de todo el mundo», sentenció.

Sus palabras se han viralizado como la pólvora en redes sociales, con infinidad de críticas.

Aquí la influencia del SER👹… Se le da de maravilla menospreciar a las mujeres y dejarlas en segundo plano. Su machismo no conoce de respeto, ni hacia su abuela, Rocío Jurado que, por cierto, para ser “menos importante”, cuadruplicaba los ingresos de su marido.🤦🏻‍♀️#APOYOROCÍO14J pic.twitter.com/pJHgbZhHmP — Ojito 👁 (@ElojoquetodoTV) June 14, 2023

¿Se imaginan que hubiese dicho Rocio Flores si su abuela Rocio Jurado en lugar de haber sido una cantante de prestigio internacional hubiera sido: ingeniera, científica, comerciante, fontanera, conductora de autobús o ama de casa? me parecen unas declaraciones vergonzosas 🤦 pic.twitter.com/Y1Qth7o9sP — RPB 33 Millo 🏳️‍🌈 📺🇲🇽🪅🇪🇦 🥘 (@RPB33GALERIA) June 14, 2023

Rocío Flores no debe saber que Rocío Jurado vendió más de 30 millones de discos, grabó 35, hizo 16 películas, se recorrió el mundo entero actuando y fue nombrada como "La Voz del Milenio" en Nueva York. https://t.co/i6cUMlZIs9 — Mario Temiño. (@mynamewasMario) June 15, 2023