El preocupante pronunciamiento de Gloria Camila que estremece: «He llegado a plantearme…»

Tras unos meses alejada por voluntad propia del foco mediático, el pasado fin de semana Gloria Camila reaparecía en un acto público celebrado en Madrid. Lo hacía junto a su sobrina, Rocío Flores, en el Golden Nail Congress 2023.

La hija de Ortega Cano aprovechó la ocasión para abrirse en canal ante los micrófonos de Europa Press, concediendo su entrevista más sincera, y también la más desgarradora. Por primera vez la exconcursante de ‘Supervivientes’ y ‘Pesadilla en el Paraíso’ habló sobre la adopción que transformó su vida. Y que le brindó una segunda oportunidad en nuestro país.

«Realmente, las personas adoptadas creo que no somos ni menos ni más. Pero sí somos agradecidos en el sentido de que nos han dado una nueva vida», ha empezado diciendo Gloria Camila, sin poder contener las lágrimas. «Podría estar, a lo mejor como dicen, recogiendo yuca pero lo valoro también en el sentido de que nadie sabe realmente el dolor o el daño que ha ocasionado venir de ahí», ha añadido.

La joven ha reconocido que ha tenido que buscar ayuda profesional para tratar los traumas de su infancia. «Estoy aprendiendo mucho con la psicóloga de que lo mío no viene de ahora de que me insulten o de que me digan, viene de traumas de infancia o carencias afectivas que aprendo a que las faltas esas son emocionales, vienen de atrás», asegura.

Gloria Camila reconoce que ha llegado a pensar en cambiarse los apellidos

Además, Gloria Camila defiende que ser adoptado jamás debería ser utilizado como un insulto: «Yo soy una persona súper agradecida. Y que hagan ese tipo de comentarios o que te ataquen, que sea un insulto. Al final lo hemos cogido como un insulto cuando alguien hace un comentario, incluso en películas, ‘es que este es mi hermano adoptado’. Eso lo hemos normalizado y es como muy feo».

La hija menor de Rocío Jurado reconoce, sin embargo, que pese a su fortaleza, los insultos y los comentarios racistas que recibe a diario en redes sociales le afectan mucho. «Llorando a terapia, ese trabajo se me va en cuanto veo un mensaje en el que te amenazan de muerte. O tienes comentarios racistas de ‘vuélvete a tu país’ o ‘deberían no haberte adoptado'», admite, desolada.

Todos esos ataques y odio que recibe de los haters le han llevado incluso a plantearse si ser hija de ‘la más grande’ merece la pena». «Voy en proceso, pero me cuesta. De hecho, si hablo de esto, lloro. Yo he llegado días a plantearme si de verdad merecía la pena ser o no hija de Rocío Jurado. Y si tenía incluso que decir ‘me cambio los apellidos y hago una nueva vida fuera de otro sitio'».

Gloria Camila también ha confesado en esta dura entrevista a Europa Press que no cree en la felicidad eterna o permanente. «No creo en la felicidad, por lo menos eterna o permanente. Yo creo que podemos ser felices en algún momento puntual de nuestras vidas, pero es que no encuentro felicidad como tal o por lo menos yo no la estoy viviendo. Llevo bastante tiempo sumergida como un bucle de no saber por dónde salir, por donde tirar», concluye la joven.