Rocío Carrasco descuadra con su volantazo más imprevisible en su relación con Gloria Camila

Este 1 de junio se recordaba el decimoséptimo aniversario del fallecimiento de Rocío Jurado. Aunque toda España recuerda a la artista, en especial en Chipiona cada año se reúne parte de la familia mediática de la cantante frente a su mausoleo para rendirle homenaje. Un año más, ni rastro de Rocío Carrasco, quien se encargaba de decorar la tumba de su madre.

Sí se trasladaban hasta Chipiona parte de la familia Mohedano como su hija Gloria Camila, acompañada de Rocío y David Flores. En el acto tampoco faltaba José Ortega Cano o Rosa Benito, mostrando una imagen de familia unida. Lo que probablemente nadie esperaba es que ese mismo día se iba a evidenciar la reconciliación de la Asociación Cultural de Rocío Jurado, que preside Gloria Camila, con Rocío Carrasco.

A través de sus redes sociales, la asociación agradecía a Rocío Carrasco el trabajo para que el mausoleo de su madre apareciera por su aniversario de muerte completamente decorado con flores. «Así lucía el mausoleo de nuestra artista el pasado sábado. Gracias a Rocío Carrasco y la empresa que lo decoró con motivo del 17 aniversario de su partida», se puede leer en una publicación junto a las fotografías de la tumba de la artista.

La Asociación Cultural de Rocío Jurado se dirige a Rocío Carrasco.

Una mala relación que se prolonga durante años

Este mensaje sorprende después de la mala relación que ha mantenido la asociación durante años con Rocío Carrasco. Cabe recordar que la presidenta de la organización es Gloria Camila y los intereses de esta y de Rocío Carrasco siempre han sido diferentes. La segunda es la heredera universal de Rocío Jurado y a la que le pertenecen los derechos de imagen de la artista, lo que ha hecho tensar en más de una ocasión la relación.

Cabe recordar que una de las últimas disputas de la asociación con Rocío Carrasco fue a raíz de unos azucarillos con la cara de Rocío Jurado que se iban a comercializar en Chipiona. Rocío Carrasco fue la encargada de que estos nunca vieran la luz dado que no se había solicitado permiso para comercializar con la imagen de su madre.

«He querido muchísimo a Rocío Carrasco, y no entiendo a esta Rocío que veo porque ella no era así. Ella desde que conoció a cierta persona cambió por completo. Yo me acuerdo que hace años le mandaba algunos fax contándole todo lo que queríamos hacer y ella nunca me contestaba», decía hace un tiempo la fundadora de la asociación. No obstante, todo parece indicar que la relación ha cambiando en los últimos meses.