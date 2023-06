El último movimiento que Rocío Flores ha ejecutado contra Marta Riesco es fulminante

Marta Riesco ha vuelto a hablar sobre su relación con Antonio David Flores y con su hija Rocío. Lo ha hecho, como viene siendo habitual, a través de sus redes sociales. Además, ha revelado que hubo un intento de reconciliación con el malagueño, y que fue él el que quiso volver con ella.

Pero lo más sorprendente de todo cuanto cuenta la que fuera reportera de ‘El programa de Ana Rosa‘ ha sido la reacción que tuvo Rocío Flores al enterarse. «Voy a contar todo lo que sucedió, pero se supone que vino a intentar recuperarme, a intentar recuperar la relación», ha comenzado diciendo la periodista en sus redes sociales antes de proceder a explicar todo lo que ocurrió.

«(Antonio David) se presentó en mi casa a las doce y media de la noche y estuvo en mi casa tres días… Sin yo decir nada a nadie de mi familia. Solo lo sabían mis dos amigas. En esos tres días yo creía que iba a luchar por la relación. Así se lo hice saber a mis amigas y así me lo hizo saber a mí. En esos tres días en los que durmió en mi casa y estuvimos juntos, las cosas no fueron como yo creía», reconoce Marta Riesco.

Y es que, según la periodista, el malagueño «no hizo lo que yo creía que iba a hacer y me dijo que quería que la reconciliación la llevásemos en secreto». Finalmente, Antonio David decidió, sin previo aviso, coger sus pertenencias y marcharse de allí: «Mientras dormía se llevó todas sus cosas de mi casa. Se llevó todo y se fue. Me desperté y ya no había nada. Me dijo que se había llevado la ropa de invierno».

Marta Riesco en sus ‘stories’ de Instagram

«Rocío Flores me ha bloqueado», asegura Marta Riesco

En ese momento, Marta Riesco se puso en contacto con Rocío Flores para explicarle todo lo sucedido. Su sorpresa fue mayúscula cuando descubrió que la joven le había bloqueado: «Después de que (Antonio David) haya sacado las cosas de mi casa volvió a mi casa… Se fue a Málaga, por supuesto con la intención de no decírselo a su hija. Así que yo le escribí a su hija para decirle que su padre estuvo tres días aquí. Ella me bloqueó».

Ahora que ya ha pasado todo y lo piensa fríamente, la reportera cree que la intención de su expareja «nuca fue reconciliarse y no creo que haya estado nunca enamorado, como yo». «Volví a estar mal, volví al agujero y volví a sacar este libro que tanto se ha publicado y que tanto ha dado que hablar. No soy sucia por haber sacado este libro», añade, haciendo referencia a la famosa foto que compartió en sus redes en la que aparecía la portada del libro ‘Cómo sobrevivir a los amores con psicópatas’. Muchos fueron los que pensaron que era un zasca al ex guardia civil. Pero ella deja claro que «no he llamado psicópata a nadie».

«He perdido mi trabajo. Lo he perdido todo»

Sin embargo, Rocío no fue la única que la ha bloqueado, sino que su padre ha hecho lo mismo. Así lo ha reconocido ella misma: «Me bloqueó y tengo las llamadas restringidas». Muy afectada, Marta Riesco confiesa que «siento que he dado todo por amor. Siempre he tenido la esperanza de que esa persona sea el amor de mi vida a pesar de todo lo que me ha pasado, pero es muy duro haberle llamado a todas horas muy tarde para pedirle explicaciones, llorando con crisis. Lo he llamado y me ha bloqueado y me ha seguido restringiendo las llamadas. Solo quiero saber por qué ha venido a mi casa a decirme que me ama y ahora me hace sufrir de esta manera. Necesitaba contar esto para salir adelante».

«No entiendo que alguien se avergüence de decirme que me ama. He perdido mi trabajo, que es lo que más quería. A día de hoy lo he perdido todo», lamenta. ¿Dará explicaciones al respecto Antonio David Flores en su canal de YouTube? ¿O seguirá dando la callada por respuesta, como hasta ahora?