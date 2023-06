Horóscopo semanal, del 5 al 11 de junio de 2023: Predicciones para tu signo del zodiaco

Iniciamos una nueva semana y la astróloga Esperanza Gracia pronostica que van a depararnos los astros en los signos zodiacales en los próximos días, tras alcanzarse la última Luna llena de la primavera este pasado domingo: Acuario, Escorpio, Aries, Géminis, Tauro, Virgo, Cáncer, Piscis, Libra, Leo, Sagitario y Capricornio. ¿Qué fortuna va a correr tu signo en salud, trabajo, dinero, o amor?

Según ‘El Horóscopo de Esperanza Gracia‘, estamos inmersos en influjo de la última Luna Llena de la primavera, que se produjo este domingo 4 en el signo de Sagitario, y que nos proporcionará una energía aventurera que nos va a impulsar a afrontar la vida con optimismo y entusiasmo. El lunes 5 Venus, el planeta del amor, ha ingresado en Leo, y los termómetros de la pasión se van a disparar.

Conoce que te va a procurar el destino durante esta semana, con el pronóstico del horóscopo en cada signo del zodiaco del lunes 5 al domingo 11 de junio de 2023:

Horóscopo semanal Acuario

Puedes tener altibajos de ánimo, pero la Luna en tu signo, los días 7 y 8, te transmite una protectora energía y te ayuda zanjar temas pendientes que no te dejan estar tranquilo. Es el momento de replantearte lo que quieres hacer con tu vida y de actuar en consecuencia, sin que ningún prejuicio te condicione. No tengas miedo a ser original; tú lo eres y mucho.

Horóscopo semanal Escorpio

La Luna Llena puede traerte la solución a un problema de dinero. Es un buen momento para abrirte a cambios y a situaciones distintas e innovadoras que pueden resultar muy positivas para ti, aunque al principio te den un poco de vértigo. Recuerda que todo es posible ahora, pero ten claro que el apoyo de los que te rodean será clave para conseguir los resultados que deseas.

Horóscopo semanal Aries

Necesitas sincerarte contigo mismo para encontrar las respuestas que buscas y ser consecuente con lo que sientes, pero no tengas prisa y deja que las cosas sigan su curso. A partir del día 5, los buenos aspectos de Leo favorecen las relaciones y te ofrecen días propicios para abrir tu corazón, salir, contactar con gente y disfrutar de la vida.

Horóscopo semanal Géminis

Muchas felicidades. El Sol en tu signo ilumina tu vida y la última Luna Llena de la primavera enfrente de tu signo te armoniza y te acerca a tus sueños. Debes sentirte orgulloso de ti mismo y de lo bien que manejas las situaciones que van surgiendo. Vas a estar alegre, receptivo y muy afectivo, y responderás con entusiasmo a las muestras de amor.

Horóscopo semanal Tauro

Estás pendiente de tomar una decisión que no puede esperar y puedes sentirte tenso, pero no temas porque Mercurio y Júpiter transitan por tu signo y lo que suceda será bueno para ti. La Luna Llena te ayuda a solucionar trámites de documentos y asuntos legales que tienes pendientes. Puede llegar una buena oportunidad de trabajo o ganancias que no esperabas.

Horóscopo semanal Virgo

No pierdas de vista tus sueños porque estás recibiendo una energía astral muy afortunada y puedes conseguirlos. Tendrás las ideas tan claras que no aceptarás consejos de nadie, y haces bien porque no los necesitas. Quizá decidas finalizar algo de tu vida que ya no da más de sí y pensar en algo distinto. Vienen cambios ilusionantes que te harán ver la vida con alegría.

Horóscopo semanal Cáncer

La energía de la última Luna Llena de la primavera te ayuda a superar altibajos emocionales y puede traerte estabilidad profesional. Tus asuntos prosperarán a buen ritmo, y ahora es un buen momento para finalizar cosas pendientes y quitarte un peso de encima. Aprovecha cualquier oportunidad que se presente para salir de tu círculo y conocer gente porque te va a venir de maravilla.

Horóscopo semanal Piscis

Esta última Luna Llena de la primavera es muy favorable contigo, así que céntrate y persigue todo aquello que te interese porque te va a acompañar el éxito. Confía y ponle optimismo a la vida porque lo que creías perdido o fuera de tu control puede dar un giro muy positivo. Buen momento para desarrollar tus actividades, tener iniciativas y tomar decisiones.

Horóscopo semanal Libra

Tienes por delante días maravillosos en los que es posible que recibas una buena noticia o que se materialice un cambio que anhelas. Defiende con decisión tus intereses, sin esperar a que nadie se mueva por ti, y enfrenta las cosas con seguridad para triunfar. Retomarás con éxito algo que habías aplazado y puede surgir algún viajecito inesperado que te ilusione y te abra nuevos caminos.

Horóscopo semanal Leo

Algún asunto personal puede tenerte desanimado, pero la última Luna Llena de la primavera es muy favorable contigo y puedes tener golpes de suerte inesperados. Además, Venus, el planeta del amor, ingresa en tu signo el día 5 y puede traerte soluciones a lo que te preocupa y cambiar a mejor muchas cosas a tu alrededor. Huye de los conflictos y deja que las aguas vuelvan a su cauce.

Horóscopo semanal Sagitario

Puede que te sientas un poco apático y desmotivado, pero esta última Luna Llena de la primavera tiene lugar en tu signo y despierta tu entusiasmo para que inicies cosas nuevas que pueden resultar muy positivas para ti. Vas a saber administrar tu dinero con acierto, y podrás ponerte al día en pagos y deudas, lo que te devolverá la tranquilidad.

Horóscopo semanal Capricornio

La Luna menguando en tu signo, los días 5 y 6, puede traerte cambios que te den alas y mejoren tu vida, pero tienes que ser cauto con propuestas poco consistentes que pueden quedarse en nada. Deja que te guíe ese espíritu práctico que tienes y pisa sobre seguro para no errar. Las relaciones serán armoniosas si te sinceras y expresas tus sentimientos.