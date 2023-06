El alto pronunciamiento de Ricardo Gómez ante el fin de ‘Cuéntame’: «Hay que acabarlo bien»

Ricardo Gómez fue el invitado de ‘La matemática del espejo‘, el programa de Carlos del Amor en La 2 este miércoles. Durante la entrevista, el intérprete habló largo y tendido de su etapa en ‘Cuéntame cómo pasó’ donde dio vida a Carlos Alcántara y de los motivos que le llevaron a abandonar la serie en 2018.

Nada más empezar, Ricardo Gómez se sinceró sobreel precio de la fama. Y en ese sentido, el joven intérprete reconoció que el hecho de haber empezado a trabajar en TV siendo un niño le ha favorecido. «He tenido la gran suerte de que la popularidad me llegó muy temprano entonces no he sufrido algo a los 14-15 años, sino que ya crecí gestionándolo. Pero eso no quiere decir que todo el rato te apetezca estar disponible», destacaba.

Ricardo Gómez empezó a ser actor a los 5 años en el musical de ‘La bella y la bestia’. Pero enseguida le llegó su gran oportunidad con la televisión en 2001 cuando fue elegido para interpretar a Carlitos, el gran protagonista de ‘Cuéntame‘. «Estuvimos tres meses haciendo casting. No sé cuántos niños tuvieron que ver. Yo tenía 7 años y el personaje estaba previsto que tuviera 9 por guion», empezó a contarle Ricardo a Carlos del Amor.

«Y cuando pasé varios filtros me acuerdo que los guionistas no querían reescribirlo y Tito Fernández, el director se empeñó muchísimo en que fuese yo. Yo tenía el pelo largo súper rubio y me dijeron que para hacer una última prueba me tenían que cortar el pelo y mi madre dijo que no lo iba a hacer pero yo le dije que sí porque me iban a coger», rememoraba sobre los inicios de la serie de TVE.

Desde entonces, Ricardo Gómez se mantuvo 17 años interpretando al mismo personaje. Y por eso, Carlos del Amor fue muy claro al preguntarle si ha sido esclavo de Carlos Alcántara. «No, no he sido esclavo de Carlitos por poco. Si que había un precipicio de que la gente se pensara que yo solo podía hacer eso. Pero yo creía que podía hacer otras cosas y creía que para desarrollarme artísticamente tenía que arriesgarme. Hubo suerte de que mucha gente de la industria me creyeron», decía dejando claro el motivo por el que decidió dejar la serie.

Ricardo Gómez decidió hace cinco años dejar la serie que le vio crecer. No quería encasillarse y tenía la necesidad de enfrentarse a nuevos retos, personajes y proyectos



Una despedida muy emotiva sobre la que Ricardo Gómez reveló algo que se desconocía. Y es que él mismo fue el encargado de escribir su final. «Óscar Aibar el director del capítulo de mi despedida y Joaquín Oristrell, guionista, y yo tuvimos una cena para diseñar el último capítulo. Me gané el espacio de poder opinar y decir cómo quería que sucediesen. Y llegué al acuerdo de que el monólogo no lo escribiese él y lo hiciese yo. Lo hicimos en una toma y Óscar me dijo que si lo quería hacer otra vez que tenía a todo el equipo llorando», destapaba.

Ahora que han pasado 5 años desde que dejó ‘Cuéntame’, el balance de Ricardo Gómez sobre su decisión es positivo. «Hay una parte del público que ha entendido que Cuéntame es una parte de mi vida pero no mi todo«, recalcaba. Y es que además si algo tuvo claro es que quería hacer cosas diferentes por eso dijo «no» a las propuestas de televisión que le llegaron pues él entendió que eran muy continuistas con respecto a su papel en la serie de TVE. Y por eso optó por el teatro.

En plena conversación con Ricardo Gómez, apareció por sorpresa uno de sus grandes amigos y compañeros, Juan Echanove. El actor que dio vida a Miguel Alcántara en ‘Cuéntame’ no dudó en alabar en lo que se ha convertido el que era su sobrino en la serie. «Yo nunca hubiera apostado a que Ricardo Gómez que empezó a los 5-6 años hubiera llegado a la edad de hoy con una categoría de actor tan sólida y tan vertebrada», recalcaba Echanove orgulloso de ser su amigo.

Además, Echanove reveló que él notó un cierto desánimo en Ricardo Gómez en sus últimas temporadas en ‘Cuéntame’ y fue él quién le animó a continuar. «Yo le detecté tres o cuatro años de dejar ‘Cuéntame’ que tenía un desánimo y yo le decía que todavía no tenía que hacer eso y creo que lo hizo en el momento ideal», destacaba el actor.

Cinco años después de dejar ‘Cuéntame cómo pasó’, Ricardo Gómez está listo para volver a casa. Y es que el actor no faltará al gran final que preparan TVE y Grupo Ganga para la serie más longeva de nuestra televisión que se despedirá este año tras 22 años con siete episodios muy especiales. Al preguntarle por este final, Ricardo quiso ser prudente. «Sí, estaban escribiendo para cerrar la serie. Creo que todo lo que empieza bien hay que acabarlo bien. Y que así sea», defendía.