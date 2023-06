El indigerible hachazo de Melody a Cristina Tárrega por cómo llega a llamarla en Telecinco

‘Así es la vida‘ tiró la casa por la ventana este jueves en su cuarto programa. Y es que el programa de Sandra Barneda recibía en su plató hasta tres invitados diferentes: Mario Vaquerizo, Carlos Sobera y Cristina Tárrega.

Así, Cristina Tárrega continuaba con su tour por todos los programas de Telecinco para promocionar el estreno de ‘La vida sin filtros’, el nuevo programa con el que se vuelve a poner al frente como presentadora y que Telecinco estrena el próximo sábado a las 22:00 horas.

Cristina Tárrega entraba al plató de ‘Así es la vida’ justo cuando Mario Vaquerizo se iba a marchar. Pero el cantante decidía quedarse unos minutos más para destacar como la presentadora es alguien que no tiene filtros al hablar. «Lo que me gusta de Cristina es esa naturalidad y esa espontaneidad que traspasa las cámaras», remarcaba Vaquerizo.

Tras ello, Cristina Tárrega comentaba algunas de las claves de ‘La vida sin filtros’ como es el hecho de que la presentadora no sepa a qué se va a enfrentar y a quiénes cada noche en su programa. Justo después, Sandra Barneda pulsaba el botón que había en la mesa y que hasta ahora no se había estrenado. Con él, cada uno de los colaboradores podía hacerle una pregunta a Tárrega.

Enganchón entre Cristina Tárrega y Melody: «Tú eres la de los monos»

Y justo cuando llegaba el turno de Melody, Cristina Tárrega no se cortaba con la cantante. «Ahh pero Melody, Melody, la del mono», soltaba de primeras la presentadora. «Ay, la del mono maravilloso», añadía Tárrega sorprendida. «Y mucho más», trataba de defender Barneda a su colaboradora. «Y la del orangután», espetaba Tárrega.

Tras ello, era Melody la que no dudaba en enfrentarse a la invitada de ‘Así es la vida’. «Es que Cristina tú te has quedado en el sin filtros y el filtro mío lo has perdido. Si te has quedado en lo del gorila solo, tiene cojones», replicaba molesta la cantante al ver que la presentadora solo le recordaba por la canción del «Baile del gorila».

«Pero Melody no te pongas así. No te ofendas, todos tenemos que estar orgullosos de nuestra vida», le contestaba Cristina Tárrega. «Y yo te recuerdo de pequeñita tan mona, tan simpática y tan diciendo me tengo que comer este éxito que es la bomba y tan profesional que luego venían los cantantes mayores que no lo hacían como ella», aseveraba Tárrega tratando de enmendar su comentario.