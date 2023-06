El tenso corte de Mario Vaquerizo a Sandra Barneda por la polémica de su camiseta en Telecinco

Mario Vaquerizo visitaba este jueves ‘Así es la vida’ para actuar junto a las Nancys Rubias. Pero después, el cantante y marido de Alaska se sentaba junto a Sandra Barneda para hablar de todo y contestar a la polémica generada por llevar la camiseta de La Legión.

Así, después de hablar de su trayectoria y su relación con Alaska, Sandra Barneda no ha dudado en preguntarle a su invitado por la polémica que ha vuelto a generar con uno de sus estilismos. «Te tengo que preguntar por esa camiseta, por tus estilismos que han molestado bastante», le decía la presentadora.

«Me da igual, me toca el mismísimo coño con perdón», reaccionaba de primeras Mario Vaquerizo. «Yo no sabía que era una persona tan importante en este país», se justificaba el cantante. «Pero tú sabes que hay símbolos y símbolos y lo que significan», le replicaba Sandra Barneda. «El símbolo soy yo. ¿Quién soy yo para decir que un símbolo es bueno y otro no? Por favor», se defendía Mario.

Tras ello, Mario Vaquerizo era claro. «Si estamos pidiendo respeto, respetemos todo. Yo creo en la libertad individual y en la libertad de expresión. El problema no está en que tú te pongas una camiseta, está en esa gente que quiere cuestionarte a ti porque te pongas esa camiseta. Me parece una falta de respeto. A mi mis padres me educaron en el respeto y en la educación y en ser tolerante. Y aquí últimamente no se tolera nada y estamos mirando para atrás como los cangrejos. Cada maricón que haga lo que quiera», sentenciaba.

Además, Mario Vaquerizo cuestionaba a Sandra Barneda y a ‘Así es la vida’ por tratar ese tema. «No tendríamos que estar recogiendo esto. Muchas veces convertimos en noticia no una información sino una opinión como lo que pasó el otro día con los jugadores del Betis que se pusieron el bolso», aseveraba, mandando un recado sobre la escaleta del programa.

«Yo no me tengo que justificar ante nada ni ante nadie porque no considero que he hecho nada malo. Porque lo mismo que me he puesto una camiseta que pone la palabra maricón me puedo poner también la camiseta del Cristo del Rey de la muerte porque me gusta mucho estéticamente hablando. Y nadie es quién para cuestionarme porque no me conoce», concluía al respecto.

Mario Vaquerizo, sobre el Orgullo: «Es necesario seguir reivindicando»

Después, Sandra Barneda aprovechaba para interesarse cómo iba a celebrar el Orgullo y si iba a estar en la manifestación. «No, yo ya he celebrado muchos orgullos. Yo el día del mariconeo lo celebro todos los días. Está muy bien y es necesario seguir reivindicando una cosa que desgraciadamente se tiene que seguir reivindicando porque no hemos avanzado tanto. Pero yo en mi casa todos los días tengo afán de mariconeo, no necesito que sea 28 de junio para decir que soy un maricón con acento en la O», añadía.

Entonces era Sandra Barneda la que aprovechaba para mencionar una frase de Pedro Zerolo que le encanta. «Los derechos se consiguen, se disfrutan y se defienden y eso es lo que hay que hacer», comentaba la presentadora. «Yo creo que sin darme cuenta hago mucho», concluía.