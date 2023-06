El ‘Deluxe’ somete a Yulen Pereira al test de inteligencia y su resultado deja de piedra

Este viernes, 9 de junio, Yulen Pereira volvió a sentarse en el ‘Deluxe’. Aunque en esta ocasión lo hizo para someterse al test de inteligencia y de personalidad al que ya se han sometido numerosos rostros conocidos, entre ellos, la ex de Yulen, Anabel Pantoja.

En cuanto al test de inteligencia su resultado fue de 114, superando en 22 a su expareja. «Muy bien», le felicitó María Patiño mientras aplaudía. Mientras que Lydia Lozano dejó claro que «a mí, tonto no me has parecido nunca». Pero, además, el esgrimista sorprendió a los colaboradores en otros aspectos de su personalidad.

Valiente, seguro, con bajos niveles de ansiedad, caótico y alguien a quien le importa muy poco la opinión de los demás, así es como ha definido a Yulen Pereira la psicóloga Ana Isabel. Entre todas las categorías, María Patiño ha querido destacar una, la de la fidelidad. Y es que el test ha revelado que su nivel de fidelidad es medio. El esgrimista ha obtenido un 1 en autocontrol, un 6 en estabilidad y un 7 en sensibilidad.

Así lo ha explicado Ana Isabel: «Hemos hecho una especie de baremo compensando dos cosas. Tiene una cosa muy positiva y que tiene que ver con la madurez que es que tiende a la estabilidad, la sensibilidad también la tiene elevada. Es de las personas que a la hora de estar con una tercera persona sí que se pondría en el lugar de su pareja».

El test desvela que a Yulen no le interesa la fama

Eso sí, la experta también ha desvelado un factor que juega en contra de Yulen: «El autocontrol, tiene un autocontrol bajísimo. Le he visto haciendo un ejercicio de intentar controlarse con las respuestas y el tema de autocontrol, excepto si se juega una competitividad, tiene un problema de autocontrol”.

Los colaboradores se han interesado mucho por este tema, y han preguntado qué es lo que ocurre al no tener autocontrol. «Hay cosas que disminuyen el autocontrol, por ejemplo, el consumo de alcohol, estados de excitación, disminuyen el autocontrol. En esas circunstancias sí podría haber una infidelidad, pero tiene ese freno de pensar en su pareja», ha explicado Ana Isabel.

Respecto a la fama, la psicóloga desveló que Yulen tenía un «nivel bajo en interés». Algo de lo que él se sintió orgulloso: «Se ha visto tanto tiempo lo contrario… cuando yo lo digo no me creen». De esta forma dejaba claro que nunca ha buscado la fama, como así pensaban muchos. «Él es el alma de la fiesta y hace las cosas por diversión. No haría algo que no le resulta positivo», señaló la experta.

Otro aspecto muy destacable de su personalidad fue su «nivel alto de abstracción». «No es que no haga caso porque quiere, sino porque está sumergido en sus pensamientos», explicó la psicóloga. Sobre si participaría en otro reality tras su paso por ‘Supervivientes 2022’, Yulen lo tiene claro: «Para mí, mi prioridad es la esgrima, aunque iría a otro reality si lo puedo cuadrar».

