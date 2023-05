Anabel Pantoja pasa página con Yulen Pereira y se le vincula con este concursante de ‘Tentaciones’

Anabel Pantoja ha pasado una semana en México, hasta donde ha viajado acompañada de otros influencers y rostros conocidos, como Alba Carillo o exconcursantes de ‘La isla de las tentaciones’. Y ha sido precisamente junto a uno de ellos con el que la excolaboradora de ‘Sálvame’ ha derrochado pasión en las playas mexicanas.

Se trata de Samu Chávez, quien participó en el reality junto a Tania. Con él ha sido pillada en actitud muy cómplice, tal y como se pueden observar en las fotografías que este miércoles publica la revista ‘Lecturas’. Según este medio, «durante el viaje fueron inseparables, se sentaban juntos y en las comidas y cenas compartían todos los planes, especialmente acuáticos».

Anabel Pantoja y Samu Chávez, que ha jugado en el CD Laguna, se conocieron mientras ella era colaboradora del reality en el que él participaba junto a Tania, con la que acabó dejándolo. «Me has dejado el corazón roto. Qué duro es ver que alguien al que quieres ya no te quiere», le dijo en aquel momento la colaboradora al futbolista.

Sin embargo, la sobrina de Isabel Pantoja parece ahora haber encontrado en Samu el refugio perfecto tras su traumática ruptura con Yulen Pereira. «Esta semana nunca la olvidaré», escribía la influencer en su perfil de Instagram. «Lo que me has hecho reír», es el comentario que le ha dejado él en la publicación. Solo el tiempo dirá si solo son amigos y hay algo más entre ellos.

El enfado de Anabel Pantoja con una reportera

Hace unos días, ‘Socialité’ emitía unas imágenes de Anabel Pantoja a su llegada al aeropuerto de Madrid- Barajas tras su viaje a México, donde respondía de muy malas maneras a una reportera que quería conocer cómo se encontraba. Aunque en un primer momento se mostró agradable, en cuanto salió a relucir el nombre de Yulen Pereira, y, sobre todo, de su supuesto hermano secreto, Pinocho, la influencer explotó.

«No te voy a responder a nada de eso, si no te importa. Te he atendido, voy al parking y no quiero que me estéis preguntando», contestó, visiblemente enfadada. No obstante, la reportera ha seguido haciendo su trabajo, pese al enfado de la exsuperviviente, quien le decía, tirando de ironía: «Gracias por el respeto». A lo que sí respondió es a la pregunta de si estaba con Samuel, asegurando que tan solo son amigos. Eso sí, antes de que salieran a la luz las fotos de la revista ‘Semana’. ¿Qué tendrá que decir ahora?