El ‘Deluxe’ destapa que Ginés ha engañado a Yaiza y ella se entera y reacciona así en directo

Este viernes, 2 de junio, el ‘Deluxe‘ sometía al polígrafo de Conchita a Ginés Corregüela. Un polígrafo muy esperado y en el que ya se intuía que batería récords de mentiras, como así ha sido. Pero ha habido una que ha dolido especialmente a su novia, Yaiza Martín, presente en el plató.

Conchita le ha realizado multitud de preguntas que están en el aire. Y es que si algo caracteriza a Ginés es el no ser precisamente claro en sus argumentos. Antes de empezar a formular las preguntas, María Patiño, presentadora del ‘Deluxe’ este viernes, ha querido conocer su opinión sobre la noticia del día, la boda de Kiko Matamoros y Marta López Álamo, ya que le podría servir para tomar nota de cara a su enlace con Yaiza.

El exconcursante de ‘Supervivientes 2023′ reconocía conocer a Matamoros de verlo en sus visitas a Telecinco. En cuanto a su boda, Ginés soltaba un comentario en relación a Kiko y Marta que era tachado de «machista» por todos los colaboradores presentes en la entrevista: «¿Casarse? Bueno, sí, ya se lo dije el otro día. Me estás criticando tú y tú no eres tan tonto que te has buscado una de treinta años más chica que tú…».

Pilar Vidal le reprochaba que era un comentario muy machista, mientras que Mayte Ametlla le espetaba: «Vaya comentario más antiguo y rancio». Pero si tenemos en cuenta su opinión sobre las mujeres… Recordemos la lamentable frase que dijo sobre Adara en ‘Supervivientes’: «Las mujeres están más protegidas que el lince ibérico».

La relación de Ginés con sus hijas

Una de las mayores polémicas que rodea a Ginés ha sido la relación con sus dos hijas, Laura y Miriam. Con la segunda, actualmente no tiene ningún tipo de relación, aunque el ticktoker asegura no sentir reoncor hacia ella, pero sí reconoce que le molestó mucho cuando Miriam le acusó de no haber ejercido de padre con ellas. Una acusación que le duele mucho. También ha asegurado que no se ha referido de forma despectiva a su hija por su condición sexual, algo que el polígrafo ha confirmado.

Sin embargo, ha habido una pregunta con la que ha dejado muy claro cuáles son prioridades. Según la máquina de Conchita, renunciaría a tener relación con sus hijas si éstas rechazan a Yaiza. Los colaboradores le han reprochado esta actitud ya que lo primero debería ser su familia y sobre todo, sus hijas.

El polígrafo destapa su infidelidad a Yaiza

Sobre su polémica relación con Yaiza Martín también ha habido varias preguntas. El polígrafo ha dictaminado que Ginés realmente quiere casarse con ella, y que no se trata de ningún paripé como se ha comentado en los platós de televisión. Además, la máquina también ha determinado que ‘el rey de los bocadillos’ desea tener hijos con su pareja. Respecto al supuesto embarazo de la canaria, la máquina ha confirmado que Ginés no lo desmiente porque le interesa mediáticamente.

Respecto a sus comentadas infidelidades, el ticktoker ha reconocido abiertamente haber mantenido relaciones con tres mujeres a la vez: Isabel (su exmujer), Luisa y Yaiza. Esta última, presente en la entrevista, era conocedora de esta noticia, ya que él mismo se lo había contado. Sin embargo, y aunque aseguraba que no había sido infiel a Yaiza, Conchita desveló que Ginés había intentado engañar al polígrafo, ya que, aunque había respondió que no le había sido desleal a su actual pareja, el polígrafo dictaminó que mentía. En ese momento, la cara de la canaria cambió por completo, ya que no se lo esperaba en absoluto.

Otra de las preguntas que le ha realizado María Patiño era si la reconciliación con su mujer en Honduras fue un paripé para conseguir el favor del público. Él lo ha negado, pero Conchita ha indicado que claramente mentía. «Yo no hice el paripé con la audiencia, yo lo digo porque en ese momento en la isla lo digo. Pero a los dos minutos de decirle me arrepentí. Yo sabía que allí pasaba algo, que no era de corazón», argumentaba Ginés.

Todas las preguntas del polígrafo

Estas han sido todas las preguntas del polígrafo de Ginés y sus correspondientes respuestas.

¿Le tienes rencor a tu hija Miriam por haberte llamado en televisión cerdo, payaso y mal padre? No. Miente.

¿Renunciarías a la relación con tus hijas, Miriam y Laura, si ellas rechazan a Yaiza? No. Miente.

¿Te has referido despectivamente a tu hija Miriam por ser lesbiana? No. Dice la verdad.

¿Quieres más a tu hija Laura que a tu hija Miriam? Sí. Dice la verdad (Ginés ha cambiado la respuesta, cuando se hizo el polígrafo con Conchita dijo que no).

¿Hiciste el paripé de reconciliarte con tu exmujer en Honduras para ganarte el apoyo de la audiencia de ‘Supervivientes’? No. Miente.

¿Ha tratado Yaiza de aprovecharse de ti económicamente en algún momento? No. Miente.

¿Te dijo Yaiza en la terraza de un bar de Sevilla que “aquí tenemos que sacar dinero todos”? No. Miente.

¿Te avergüenza que Yaiza cuente públicamente cómo hace la cruceta contigo? No. Verdad.

¿Quieres casarte realmente con Yaiza? Sí. Dice la verdad.

¿Quieres tener hijos con Yaiza? Sí. Dice la verdad.

¿Te consta que Yaiza no está embarazada pero no lo desmentís porque os interesa mediáticamente? No. Que miente.

¿Has tomado viagra para mantener relaciones sexuales con tres mujeres en el mismo período de tiempo? Sí. Dice la verdad.