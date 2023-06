Cristinini denuncia el grave acoso que está recibiendo tras su salto al ‘Grand Prix’

Hace unos días conocíamos quiénes serán las copresentadoras de ‘El Grand Prix’ con Ramón García en su vuelta a TVE. Al presentador se sumarán la periodista deportiva y streamer Cristinini (‘Zapeando’) y la actriz Michelle Calvó (‘Desaparecidos’).

Tan solo unos días después de salir a la luz la noticia, una de las elegidas ha denunciado el acoso y los insultos que está recibiendo a través de las redes sociales por dar el salto a presentadora de ‘El Grand Prix’ en su nueva etapa en TVE.

Hablamos de Cristinini, que ha decidido denunciar lo que está viviendo a través de un extenso hilo de Twitter en el que deja claro que todas las críticas que recibe es por machismo. «Hace años que ya sé lo que hay que aguantar por ser conocida en mi mundo: todos los comentarios diciéndote de todo, machacándote psicológicamente día tras día hasta hacerte pensar que vales una mierda», empieza diciendo.

«Todo se agrava más si eres mujer: ‘con quién se habrá acostado para estar ahí’, ‘no tiene ni puta idea’, ‘le debe todo a [inserte nombre]’. Tenemos que andar demostrando constantemente que valemos o que merecemos lo que tenemos, porque se nos exige más”, prosigue denunciando.

Cristinini comenzó su trayectoria comentando los eSports, pero con el paso de los años ha ido diversificando su carrera tanto en televisión como en moda e incluso en el ámbito del doblaje. «En la mayoría de ellos ya con previa experiencia en otros intento aprender o formarme. Porque me gusta. Disfruto de lo que hago y de lo que puedo llegar a hacer y me gusta. Quiero hacer las cosas siempre lo mejor posible y para ello miro a mi lado, a mis compañeros y aprendo de ellos. Aprendo de las enseñanzas que me quieran dar. Aprendo en clase. Aprendo cada día», recalca la joven periodista.

Pero, ahora que dará el salto a TVE, Cristinini ha querido compartir con todos los insultos que está recibiendo por haber sido elegida para conducir ‘El Grand Prix’. «Estos días me está tocando aprender el asco que nos tiene gran parte de la sociedad a la gente de mi mundo«, llega a decir la streamer. «Ya lo llevaba viviendo mucho tiempo pero siempre he querido hacer caso omiso y pensar que son 4 tontos que no tienen nada que hacer. Pero, lamentablemente, veo una tendencia cada vez mayor a machacar a las personas ‘conocidas’ o a aquellas que hacen lo que les gusta sin hacer daño a nadie», lamenta.

“Es increíble la cantidad de acoso e insultos que estoy recibiendo estos días por una noticia que me relaciona con la TV. Me están tachando de todo, incluso de robarle el trabajo a otras personas«, prosigue quejándose Cristinini en este hilo de Twitter. Además, no duda en decir que no entiende por qué parece que los streamers no pueden hacer otras cosas. «Molestamos si estamos haciendo otras cosas. Molestamos mucho más si encima tenemos éxito haciendo las otras cosas», asevera.

En vez de trabajar en nosotros mismos y conseguir nuestras metas, queréis tirar las del resto y así hacer que nadie consiga nada y sentiros menos mierdas con vosotros mismos”, dice antes de dirigirse a los que forman parte de “ese grupo de odio”. “Ojalá encuentres el afecto y el cariño que tanta falta te hace y puedas ser feliz algún día. Al resto: gracias por todo. Sois increíbles y que nadie os haga pensar nunca lo contrario”,

