Carmen Borrego filtra lo que hicieron los Bollo en ‘Supervivientes’ sin cámaras: «Pasé angustia»

‘Supervivientes 2023‘ vivía este martes un fuerte enfrentamiento en su plató que obligaba a su equipo de producción y al propio Carlos Sobera a intervenir. Los protagonistas eran Raquel Bollo, Alma y Manuel Cortés, que desataban su furia y su agresividad verbal contra Isa Pantoja y Alexia Rivas, según explicaba este miércoles Carmen Borrego en ‘Sálvame’ con lujo de detalles.

La primera en aportar información sobre la desagradable e intolerable situación era Mayte Ametlla: «En el plató de ‘Supervivientes’ se vivió algo escandaloso, una situación escandalosa protagonizada por Raquel Bollo, Alma y Manuel Cortés minutos antes de que terminara el programa». Algo que fue a mayores cuando los focos se apagaron.

La tensión que se vivió era tan descontrolada que incluso el equipo de ‘Supervivientes’ tuvo que escoltar a Isa Pantoja para que abandonara las instalaciones de Telecinco de forma segura: «Montaron un circo imparable, hasta tal punto que miembros de la producción tuvieron que sacar del plató a Isa Pantoja y a Carmen Borrego para que no sucediera algo peor de lo que estaba pasando. Se lio parda. Incluso Carlos Sobera, el presentador con más templanza, también perdió los papales, que acabó diciendo ‘ya basta, dejadme en paz’. Lo que ocurrió fue inaudito».

Antes de que fuera Carmen Borrego, víctima y testigo de los hechos, quien aportara más información, Mayte Ametlla prosiguió calificando lo sucedido. «No quiero utilizar las palabras violencia y agresividad. Fue un comportamiento bajuno, poco digno de gente que trabaja en televisión, con dedos señalando y diciendo cosas feísimas que me niego a repetir porque mi elegancia no me lo permite», soltaba la colaboradora de ‘Sálvame’.

‘Sálvame’ muestra la trifulca provocada por los hermanos Bollo.

Pero en esta trifulca no solo se vieron implicados Alma Bollo, Raquel y Manuel Cortés, sino que el resto de la familia desde la grada mostraron su falta de formas: «Lo que pasó en el plató fue a más, hasta tal punto que otros miembros de la familia Bollo, desde la grada del público, increparon a Isa y a Carmen Borrego. Creo que es algo que no es digno de este plató».

Más tarde, era Carmen Borrego quien relataba lo sucedido: «Se monta una bien gorda, cogí a Isa y me la llevé. Yo a ella la vi, no sé si asustada, pero sí temblando. Nos fuimos por atrás para no cruzarnos con nadie. Sí escuché que Alma le dijo a Alexia ‘te vas a cagar’. El ambiente estaba muy caldeado. Sé que ellos se quedaron en el plató, y no en muy buenos términos. Miedo no es la palabra, pero pasé angustia porque son personas con las que no se puede dialogar».

Tras ella, fue la defensora de Artur quien intervino en el programa, asegurado que también se faltó el respeto a Carlos Sobera. «Sí que se vivió una situación muy tensa después. No fue agradable, la verdad. Estaba la situación de que no estaban de acuerdo con lo que se había dicho. Cada uno es libre de opinar sobre todo, pero a un presentador de un programa hay que respetarle», contaba en una llamada telefónica. Y es que Raquel Bollo habría llegado a increpar a Sobera al término de la gala según Sálvame.