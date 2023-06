Bea Retamal entra en escena con este incendiario palo a Adara que traerá mucha cola

Bea Retamal ha vuelto a colocarse en la picota por cómo ha definido el concurso de Adara Molinero en ‘Supervivientes 2023‘. A pocos días de que se celebre la gran final del concurso, la que fuera ganadora de ‘GH 17’ y exconcursante de ‘SV 2020’ ha comentado sin pelos en la lengua qué le ha parecido el papel de quien fue su compañera en Guadalix de la Sierra; con quien tuvo sus más y sus menos.

La relación nunca ha sido buena y así se ha constatado nuevamente ahora con su demoledora entrevista en Telecinco.es. La naranjita acusa a la superviviente de haber estado demasiado contenida durante estos meses y no habernos dado el contenido y el juego al que nos tiene acostumbrados. Para ella ha sido una verdadera decepción, muy lejos de lo que ha hecho vivir en otros realities.

En primer lugar, cuando le preguntan si Adara es su enemiga, Bea Retamal es tajante: «A ver es que esto de enemiga… para tener enemigos hay que tener un sentimiento de odio y esta chica no me da ni pena ni gloria. Adara para mí nunca fue mi enemiga, sino que yo sentía que en ese reality (‘Gran Hermano’) al principio nos llevábamos muy bien y luego, cuando yo empecé con Rodri Fuertes, todo se trastocó. Y con el paso del tiempo se ha visto que era un ataque de celos porque luego ha sido su novio».

Sin embargo, aunque insiste en no sentir odio por Molinero, es demoledora con su concurso y lo tilda de «pésimo». «A mí me hace mucha gracia televisivamente, la verdad. No está cuerda como yo y eso a mí me gusta y lo hace muy bien cuando lo tiene que hacer. Sí es cierto que en ‘Supervivientes’ me ha aburrido un poco porque me hacía falta un poco más de Adara. Ese plan tan sutil y modosita no se lo cree nadie. Con la contención que tiene que tener ahora, cuando llegue a España va a reventar por todos los lados», augura con sorna.

«El concurso de Adara ha sido pésimo, la verdad, no he visto a Adara cómo es ella realmente. Seguramente se habrá contenido mucho, habrá pasado del rollo. Es cierto que ha pescado, ha hecho tareas, pero pocas, porque hemos visto quejas y, al no haber 24 horas, pues nos quedamos con lo que dicen los compañeros. Ha aguantado, así que es merecedora de estar en la final. Yo aguanté solo 15 días y ole su papo, se merece estar en la final, pero…», termina Bea Retamal, que en redes ha manifestado en varias ocasiones que su ganador es Bosco.