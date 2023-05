Susanna Griso se encara al equipo de ‘Espejo Público’ y les llama «cobardes» en directo

Susanna Griso volvía a ponerse al frente de ‘Espejo Público‘ este martes 16 de mayo. Sin embargo, el equipo del programa de Antena 3 no se lo ponía del todo fácil dado que, aunque ella daba unas indicaciones desde el plató, no le hacían caso, lo que ha provocado su malestar en directo.

‘Espejo Público’ se centraba en analizar el desperdicio de comida que existe en España. Varios expertos y colaboradores del matinal hablaban del asunto así como daban consejos para reducir el desperdicio cuando Susanna Griso les cortaba en directo para cambiar de asunto: «Os lo estáis perdiendo, pero yo que veo por el rabillo del ojo a Carlos Alsina, veo que se está poniendo la corbata».

El locutor de radio se preparaba para conectar como cada martes con Susanna Griso para analizar la actualidad política de España a poco menos de dos semanas de las elecciones. La presentadora quería mostrar en directo cómo se preparaba el periodista para conectar con la tertulia del matinal: «Se pone guapo para salir en la tele, porque en la radio no lleva corbata».

De esta forma, Griso reclamaba a su equipo de ‘Espejo Público’ que enfocaran a Carlos Alsina para ver cómo se preparaba para conectar con el plató desde su estudio. «Pero… pincharle ahora que no se da cuenta, que se vea cómo se pone la corbata, por favor, que es un momento muy íntimo», solicitaba la comunicadora.

Susanna Griso eleva esta queja a su equipo: «¡Sois muy cobardes, de verdad!»

No obstante, el realizador del espacio hacía caso omiso a Susanna Griso y seguía enfocándole solo a ella, que narraba con todo detalle como Carlos Alsina se preparaba para su sección: «Me encanta, me encanta. Luego, me va a reñir, pero… Ahora se está peinando, espérate que se está poniendo muy guapo. Ahora parece un señor serio, ya es otro Carlos».

La situación hacía tanta gracia a Susanna Griso que prácticamente suplicaba al realizador del programa: «Con mi responsabilidad, pinchadle. Yo me hago cargo de estos minutos previos». Pero viendo que no hacían caso a su demanda, se quejaba: «¡Sois muy cobardes, de verdad! Mi equipo de realización es muy cobarde, porque dice que no pueden mostrar a Alsina como si se acabase de levantar de la cama».