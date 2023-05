Si te has enganchado a ‘El Silencio’ de Netflix tienes que ver estas otras 7 series

A todos nos gusta un buen thriller de vez en cuando. Desde el más de moda true crime hasta las investigaciones de inocentes inculpados injustamente, son historias que siempre funcionan en mayor o menor medida. El último éxito de ese tipo de series es ‘El Silencio’, de la que ya os hablamos aquí. Protagonizada por Arón Piper, esta miniserie de 6 episodios se ha colado entre lo más visto de Netflix, que ha tirado la casa por la ventana para la promoción.

Aunque la crítica, por ahora, no está acompañando mucho al entusiasmo de la plataforma, ‘El Silencio’ funciona de manera efectiva como thriller de investigación. Misterio que resolver, secretos escondidos bajo la almohada, todos parecen culpables de algo… Es una fórmula que gusta, tanto en series como en películas o incluso en literatura. Si no, que se lo digan a todos los autores de noir nórdico de los últimos 20 años. Y, mientras esperamos a que llegue la esperadísima serie que adapta las novelas de Juan Gómez Jurado (‘Reina Roja‘ y compañía), os traemos una lista de varias series similares a ‘El Silencio’ que pueden llenar ese vacío a los que habéis disfrutado de la última producción de Netflix con Arón Piper.

El desorden que dejas

Sinopsis: Con la intención de darle una oportunidad a su matrimonio, Raquel (Inma Cuesta), una joven profesora de literatura, acepta un trabajo en el instituto del pueblo donde creció su marido. «Y tú, ¿cuánto vas a tardar en morir?” Así de contundente es la nota que Raquel encuentra entre los trabajos a corregir el primer día de trabajo. Su ilusión por impartir clases se dará de bruces con unos alumnos que la reciben con esa macabra bienvenida. Pronto descubrirá quién era la profesora a la que sustituye, Viruca (Bárbara Lennie), y cómo ha marcado la vida de todos. Raquel iniciará su propia búsqueda para descubrir la verdad en un lugar en el que todos parecen guardar secretos.

Basada en la novela homónima de Carlos Montero (creador de ‘Élite’), esta serie protagonizada por Bárbara Lennie, Inma Cuesta y Arón Piper (que repite en la lista tras ‘El Silencio’), es un thriller efectivo que se desarrolla entre dos tiempos diferentes. Con el paisaje gallego de fondo (aunque el tema de los acentos de los personajes daría para un tema aparte) y con un Arón Piper tratando de desvincularse de ‘Élite’, la serie es uno de los aciertos de la plataforma.

Plataforma: Netflix

El Inocente

Sinopsis: Una noche, hace nueve años, Mateo intercedió inocentemente en una pelea y terminó convirtiéndose en un homicida. Ahora es un ex-convicto que no da nada por sentado. Su mujer, Olivia, está embarazada, y los dos están a punto de conseguir la casa de sus sueños. Pero una llamada impactante e inexplicable desde el móvil de Olivia vuelve a destrozar la vida de Mateo por segunda vez.

Quizá lo que más falló en este thriller de Oriol Paulo fue la construcción de personajes, un tanto vacua y simplista. Mario Casas, Alexandra Jiménez y José Coronado se esfuerzan, pero el material de base peca de tratar de ser más complejo de lo que en realidad es. Aun así, los misterios planteados desde el comienzo atrapan al espectador más despistado y el final llega a ser bastante satisfactorio.

Plataforma: Netflix

Cruel Summer

Sinopsis: En una pequeña ciudad de Texas, cuando una guapa y popular adolescente, Kate Wallis, es secuestrada, otra chica, Jeanette, pasa a convertirse en la joven más popular de la ciudad… y en la persona más despreciada de todo el país.

Aunque injustamente olvidada, esta serie de Prime es una de las mejores de los últimos años que ha dado la plataforma de Amazon. Chiara Aurelia y Olivia Holt dan un recital interpretativo, y mantienen el suspense hasta, literalmente, el último plano de la serie. Multitud de secretos, revelaciones en cada episodio, cliffhangers de vértigo… Una serie para disfrutar desde el primer episodio.

Plataforma: Amazon Prime Video

¿Quién mató a Sara?

Sinopsis: Tras 18 años de encarcelamiento injusto, Alex Guzmán es liberado con el plan perfecto para descubrir quién mató a su hermana Sara y por qué la familia Lazcano lo culpó del crimen. Lo que no sabe, es que la búsqueda de pruebas lo llevará por un desvío mucho más peligroso de lo que imaginaba. Cuando finalmente se enfrente al verdadero culpable, Alex deseará no haber buscado su venganza.

La serie creada por José Ignacio Valenzuela para Netflix tiene más elementos de culebrón que de misterio. Ahí podría diferenciarse bastante de ‘El Silencio’. Pero su premisa, sobre un asesinato con un inocente injustamente culpado se une a la serie de Aitor Gabilondo. Aunque las críticas la destrozaron, esta producción en la que destaca Ginés García Millán presenta una historia sin complejos, que abraza el absurdo de muchas situaciones, y que juega continuamente con la sorpresa y el suspense.

Plataforma: Netflix

Arenas Movedizas

Sinopsis: Después de un tiroteo en una escuela de Estocolmo, Maja, una joven de 18 años aparentemente normal, es acusada de asesinato. Pero durante el juicio, se revelan los detalles de su relación con otros cinco estudiantes, padres y un profesor. ¿Es ella realmente la asesina o simplemente otra víctima?

La serie, basada en el best seller homónimo de Malin Persson Giolito, es una radiografía de las relaciones tóxicas y hasta dónde pueden llevarte. Una masacre en un instituto, una culpable y un juicio. ¿Es realmente Maja la autora de los asesinatos… o le han tendido una trampa? ¿Hay algo más oculto en todo lo que ha ocurrido? Per-Olav Sørensen se encarga de la dirección para este drama young adult sueco.

Plataforma: Netflix

Tú también lo harías

Sinopsis: Un atraco a mano armada tiene lugar en la línea de autobús que conecta el aeropuerto con varias ciudades en las cercanías de Barcelona. Como resultado, los tres atracadores muertos, una persona en busca y captura y seis testigos incapaces de identificar al fugitivo. El agente Fran Garza (Pablo Molinero) y su compañera -y expareja- Rebeca Quirós (Ana Polvorosa) sospechan que los testigos no cuentan la verdad. Los seis aseguran no haberle visto la cara al asesino, pero todo apunta a que han hecho un pacto de silencio para proteger al fugitivo. El caso pronto se vuelve viral y la opinión pública se posiciona a favor del fugitivo utilizando el hashtag: #TúTambiénLoHarías.

Otra de esas series que no ha sido todo lo reconocida que debería. Estrenada hace muy poco en Disney Plus (os hablamos de ella aquí), hace una reflexión sobre los prejuicios y sobre emitir juicios de valor antes de tiempo. Uno de los puntos a favor de la serie es la duración de los capítulos, que no superan los 30 minutos. Algo que no suele ser la norma en este tipo de historias. Eso ayuda a que se consuman rápido, con buenos cliffhangers al final de cada uno. Además, cuenta con un reparto de altura: Ana Wagener, Elena Irureta, Ana Polvorosa, Michelle Jenner…

Plataforma: Disney Plus

No hables con extraños

Sinopsis: Cuando una desconocida afirma algo inconcebible sobre su mujer, el padre de familia Adam Price se ve envuelto en un misterio mientras busca respuestas. De repente, una inesperada trama de secretos obligará a Adam a lanzarse en una misión desesperada para descubrir la verdad sobre sus seres más cercanos.

En esta producción que cuenta con Richard Armitage (el mismísimo Thorin Escudo de Roble) como protagonista podría asemejarse a ‘El Silencio’ en su forma más pausada, más medida. Con Harlan Coben (el maestro del thriller literario) como creador, la serie quizá abusa de meter demasiados misterios, tanto que acaba apabullando al espectador. Aun así, perfecta para una buena maratón de fin de semana.

Plataforma: Netflix