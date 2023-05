Risto Mejide le canta las cuarenta a Esperanza Aguirre y deja una frase final inapelable

‘Todo es mentira‘ se centraba este martes 2 de mayo en analizar el encontronazo del ministro Felix Bolaños y los responsables de protocolo de la presidencia de la Comunidad de Madrid. Como era de esperar, Esperanza Aguirre defendía a Isabel Díaz Ayuso, pero Risto Mejide, con el BOE en la mano, la ponía contra las cuerdas hasta el último momento.

El ministro de Presidencia de España se disponía a subir a la Tribuna de Honor de la ceremonia por el día de la Comunidad de Madrid presidido por Isabel Díaz Ayuso. Sin embargo, los responsables de protocolo no le dejaban pasar mientras sí colocaban en un lugar privilegiado a Núñez Feijóo, líder de la oposición. Esperanza Aguirre defendía su presencia por el papel que le corresponde en la política, pero a Risto Mejide no le acababa de convencer su respuesta.

Para conocer si Isabel Díaz Ayuso, una vez más, se había saltado la ley o no, Risto Mejide leía qué dice el BOE al respecto en el Real Decreto del ordenamiento general de precedencias. Justamente en el artículo 12 se estipula el orden: «En los actos en el territorio propio de una Comunidad Autónoma regirá la precedencia siguiente: empieza, en primer lugar, el rey o reina, el rey consorte o consorte de la reina, etcétera. En el puesto número 12, Ministros del Gobierno según su orden. Y si seguimos bajando, en el 16 estaría el jefe de la oposición, que sería Feijóo», leía el presentador.

«Es decir, antes estaba Bolaños que Feijóo. Entonces, según el documento del BOE, tenía más derecho a estar Bolaños que Feijóo», le recriminaba Risto Mejide a Esperanza Aguirre, que proseguía defendiendo la mala actuación de sus compañeros de partido, aunque tras la lectura del BOE, se quedaba sin saber qué decir.

«Yo no he hecho ese protocolo, qué quieres que te diga», se defendía y, lejos de pedir disculpas, aprovechaba la ocasión para atacar a Pedro Sánchez y su equipo de gobierno. «No puedo decirte si a lo mejor resulta que este gobierno, que tan aficionado es a los decretos de ley, ha cambiado ese. Porque, desde el año 1983, fíjate lo que ha llovido. Seguro que habrá hecho otro», se atrevía a soltar la ex presidenta de la Comunidad de Madrid.

«¡Se ha saltado el BOE!»

Risto Mejide y Esperanza Aguirre en ‘Todo es mentira’.

Tras esto, ponía especial hincapié en que el acto se centra en conmemorar a uno de los atentados más importantes ocurridos en Madrid, el del 11 de marzo de 2004, y al propio día 2 de mayo de 1808. Por ese motivo, «ponen una corona de flores ante ambas placas» y la importancia de que las instituciones estén representadas en la Tribuna de Honor.

«¿Y qué hace un gallego ahí?», le volvía a preguntar una colaboradora de ‘Todo es mentira’, que provocaba su reacción más natural: «¡Pues no lo sé lo que hace! Pregúntaselo a Isabel o a Feijóo». «¡Isabel se ha saltado el BOE!«, volvía a echar en cara Risto Mejide, pero Aguirre seguía defendiendo su posición: «No está obligada para nada. Ese señor no está invitado, ha acudido como acompañante».