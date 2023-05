Preguntan a Olga Moreno por la ruptura de Antonio David y Marta y esta es su elocuente reacción

Hasta el momento, Olga Moreno no se había pronunciado públicamente acerca de la polémica ruptura de su exmarido, Antonio David Flores, y Marta Riesco. Fue el pasado 20 de abril cuando la que fuera reportera de ‘El programa de Ana Rosa’ y ‘Fiesta’ anunciaba a través de un story de Instagram su ruptura con el ex guardia civil, y culpaba directamente a la hija de este, Rocío Flores.

Aunque en un primer momento la periodista no quería entrar en polémicas, a medida que pasan los días la guerra se recrudece. En una de sus últimas publicaciones, Marta Riesco incluso lanzaba una amenaza a Antonio David y a Rocío Flores: «Siento una vergüenza y no sabéis cómo me puedo sentir en este momento. Lo di todo y perdí todo, pero saldré adelante. Sí, sigo culpando a tu hija de todo lo que ocurrió y a ti por permitirlo. No te preocupes que ya me reiré yo», sentenciaba.

La reacción Olga Moreno a la ruptura entre Antonio David y Marta

Olga Moreno era la que faltaba por reaccionar a la ruptura de su exmarido y de Marta Riesco. Hay que recordar que el excolaborador de ‘Sálvame’ inició su relación con la reportera incluso antes de poner fin a su matrimonio con la madre de su hija pequeña, Lola. Una relación de la que, según ella misma aseguró, se enteró por la prensa. Sin embargo, tras unos meses muy duros, la ganadora de ‘Supervivientes 2021’ volvió a sonreír gracias a su representante, Agustín Etienne, con el que oficializó su romance en septiembre de 2022.

La pareja ha sido cuestionada en numerosas ocasiones. Pero ellos han hecho oídos sordos y ahí siguen, contra viento y marea. Desde su salida de ‘Supervivientes’, Olga Moreno decidió apartarse de los medios y, cada vez más alejada del clan Flores, se ha vuelto inseparable de Agustín, con el que ha encontrado la estabilidad y la tranquilidad que anhelaba.

La sevillana y el argentino han sido pillados por la prensa andando juntos por la calle cogidos de la mano. Los periodistas no han dudado en preguntarle a Olga sobre qué le ha parecido la separación de Antonio David y Marta Riesco. La diseñadora ha preferido mantenerse al margen y no entrar en polémicas que se le puedan volver en contra. Eso sí, aunque no ha verbalizado ni una palabra, sí se ha registrado un gesto muy elocuente que lo dice todo, pues no ha dejado de sonreír en ningún momento mientras la prensa le formulaba las preguntas.