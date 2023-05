Patricia Donoso suelta esta sentenciadora perla contra Ana Rosa Quintana por el fin de ‘Sálvame’

Patricia Donoso, que creo su personaje precisamente en ‘Sálvame‘ aportando un aire fresco al programa, es uno de los rostros que ha mostrado públicamente su absoluto rechazo a la cancelación del que ha sido el talismán de las tardes de Telecinco durante 14 años en favor de nuevo proyecto con Ana Rosa Quintana.

Así, este martes, ha reaccionado a las declaraciones de Mónica Hoyos en las que, de modo alguno, celebra el adiós del formato y ataca el tipo de contenidos que se emitían y a sus colaboradores. «Más tonta y no nace. Todos los que hemos estado sentados allí y tuvimos una silla, somos Sálvame, me siento orgullosa de ser @salvameoficial y de ser parte de esa familia. El programa que nadie ve, pero del que todo el mundo sabe. Muy orgullosa de ser Sálvame», ha replicado Donoso en defensa.

Más tonta y no nace ! Todos los que hemos estado sentados allí y tuvimos una silla, somos Sálvame, me siento orgullosa de ser @salvameoficial y de ser parte de esa familia. El programa que nadie vé, pero del que todo el mundo sabe .

Muy orgullosa de ser sálvame ♥️ https://t.co/JhFFF5PxDv — Patricia Donoso (@PatriDonosoReal) May 9, 2023

Sin embargo, esta solo es una de las múltiples publicaciones que ha realizado la cordobesa en su cuenta de Twitter desde que trascendiera la noticia. En este caso, con dardos a Ana Rosa. «Es una pena que la libertad que había se haya terminado y me da igual si ella me sigue vetando porque siempre dije lo que ella me parecía y me sigue pareciendo. YO SOY DE MARÍA TERESA CAMPOS», escribía sin cortarse en referencia a aquella época en la que ambas comunicadoras competían por las mañanas. María Teresa desde Antena 3 y Ana Rosa desde Telecinco.

Se fué porque quiso ? …

200 personas directas y unas 100 indirectas y las cosas van perfectas. Es una pena que la Libertad que había se ha terminado y me da igual si ella me sigue vetando porque siempre dije lo que ella me parecía y me sigue pareciendo .

YO SOY DE MARÍA TERESA… https://t.co/HDBZICmuA5 — Patricia Donoso (@PatriDonosoReal) May 8, 2023

Y no ha sido su única pulla a Quintana y, por supuesto, contra los planes de Telecinco trasladándole a las tardes en detrimento del cortijo de Jorge Javier Vázquez; pues Patricia Donoso también ha compartido varios tuits demoledores: «¿O sea que a partir de Junio, Ana Rosa Quintana nos miente las 24 horas del día?».

O sea que a partir de Junio, Ana Rosa Quintana nos miente las 24 horas del día? — Tony Rabina(©) PARODIA… (@tonyrabina) May 5, 2023

Por otro lado, la que fuera concursante de ‘Supervivientes 2023’ durante una semana, también ha bromeado con la nueva programación de Telecinco por las tardes haciéndose eco del post de un usuario que decía así: «Nueva parrilla de Telecinco. 16:00 Toros 18:00 misa desde el Vaticano. 19:00 Hablemos de Ayuso. 20:00 21 palabras fachas. 21:00 El nodo 22:00 película caspa. 23:00 cierre de emisión». «No puedo evitar reírme, es maravilloso. Qué gran verdad. Maricón, llévame pronto», reaccionaba ella. «El barco se hunde», añadía en otro tuit. Un sentir muy extendido en redes desde que se hizo pública la fulminación de ‘Sálvame’.

No puedo evitarlo reírme , es maravilloso !!! X Dios , q gran verdad . Maricón llévame pronto ! https://t.co/FGgurSS5nv — Patricia Donoso (@PatriDonosoReal) May 5, 2023