‘MasterChef 11’ rompe a la pareja de la edición con su última expulsión y llega una nueva aspirante

Tras la expulsión la semana pasada de Jeremy tras un plato «infame» y de Leti tras la «jugarreta» de Álex; ‘MasterChef 11′ emitía este lunes su undécima gala con una prueba en la que los concursantes han tenido que cocinar en pareja y en relevos y después los delantales negros se han enfrentado a una prueba con pimientos picantes.

En la primera prueba, los jueces sorprendían a los concursantes de ‘MasterChef 11’ con unos platos de comida a domicilio (delivery). Pero antes, los aspirantes tenían que ponerse por parejas siendo Eneko el único que se queda solo. Pero el programa le tenía preparada una sorpresa y tendría que cocinar con una de las concursantes más polémicas de las últimas ediciones: Ofelia.

Así, cada pareja de concursantes de ‘MasterChef 11’ y Eneko y Ofelia tenían que coger a ciegas tres cajas de todas las que el jurado había dejado sobre una mesa. De ese modo, se encontraban platos de comida a domicilio como costillas a la barbacoa, sushi, pollo tikamasala, pollo tandori, arroz tres delicias o tortilla de patata, entre otros.

Durante la cata, salía a la luz una broma de muy mal gusto que le habían hecho a Merce en la casa. Así, le dieron una sopa picante que en un principio iba para Laura pero se la terminó comiendo ella. Una broma que a Luca le hizo mucha gracia pero que a la afectada no. Hasta el punto de que Merce explotaba contra el tiktoker asegurando que «para mí Luca ya no existe».

Después de catar todos los platos con ayuda de Toñi Moreno, que debutaba en ‘MasterChef’ antes de su gran salto a ‘MasterChef Celebrity’; el jurado decidía que el mejor de la prueba era Eneko, que se ganaba así una cena para dos en el restaurante Atrio de Toño Pérez. Mientras que los peores de la prueba eran Merce y Jotha, Camino y Laura y David y Ana.

El pobrecito de mi @enekomchef11 pasando miedo creyendo que tenía que irse a cenar con Ofelia jajaja #MasterChef pic.twitter.com/sXbP1lKdJp — MasterChef (@MasterChef_es) May 1, 2023

Laura y Álex, adiós a la pareja de la edición

Después llegaba el turno de la prueba de eliminación en la que los seis delantales negros se enfrentaban a lo más temido por Merce: el picante. Así, tenían que adivinar una selección de chiles, como el habanero, el wiri wiri o el chipotle. Y tras ello, cada uno tenía que elaborar un plato mexicano libre en el que integrar el chile que les entregó a cada uno, Eneko tras ser valorado como el mejor de la prueba anterior.

Después de valorar todos los platos, el jurado salvaba de primeras a Camino. Pero también conseguían subir a la galería tanto David como Ana. Finalmente el 11º expulsado de ‘MasterChef 11’ era Laura después de que su plato no fuera mexicano sino peruano. La marcha de Laura iba a dejar a Álex muy tocado después de haberle cogido mucho cariño y que siempre se esté hablando con una relación entre los dos.

Este momento me ha parecido muy moni #MasterChef pic.twitter.com/IO7UYHgO4H — MasterChef (@MasterChef_es) May 1, 2023

Pero cuando parecía que Laura tendría que colgar su delantal y abandonar las cocinas de ‘MasterChef’, los jueces le tenían una última sorpresa preparada: podría competir por quedarse en las cocinas en un nuevo cocinado en el que se enfrentaba a Claudia y Albert, los dos últimos delantales negros que quedaban del casting final.

Claudia, nueva concursante de ‘MasterChef 11’

En este último cocinado, Laura y los dos delantales negros tendrían que replicar un sope con crema de aguacate y carabinero enchipotelado, elaborado por el chef mexicano Roberto Ruiz. Tan solo uno de los tres conseguiría subir a la galería. Así, o Laura mantendría su delantal una semana más o Claudia o Albert conseguirían sumarse al casting de ‘MasterChef 11’.

Tras catar los tres platos, el jurado decidía que Claudia entrara en las cocinas de ‘MasterChef 11’ seis semanas después. Ello conllevaba a que Laura se despidiera definitivamente del programa dejando desolada a Marta, al resto de compañeros y amigos y sobre todo que se rompiera la pareja que formaba con Álex.

Mientras Claudia celebraba su entrada en ‘MasterChef’, Laura lamentaba su marcha y dejaba rota a Marta. «Estoy muy tocada, es con la que más me he implicado emocionalmente», reconocía la catalana. «Laura no ha podido ser, tu plato tenía más defectos que el de Claudia. Han faltado muchos detalles para que tu plato estuviese a la altura», le apuntaba Pepe Rodríguez.

«Me siento triste por irme pero contenta de haber vivido esta experiencia, que ha sido increíble. Me ha llenado el alma, me ha sumado total. He aprendido de cocina, y he aprendido mucho de mí misma. Y a seguir. Voy de super fuerte pero al final soy una persona super sensible. Cruzarme con estas personas ha sido chapó», reconocía Laura. Y al ser preguntada por sus favoritos no dudaba en decir que Ana, Marta, Camino y Álex. «Te voy a echar mucho de menos, ya lo sabes», aseguraba el joven tras la marcha de su «amada».