Jugarreta en ‘MasterChef’ con la expulsión de Leti tras la ‘puñalada trapera’ de Álex

Tras la expulsión de Jeremy en la gala del lunes y el polémico enfrentamiento entre el jurado y Jotha; TVE ha emitido este martes una nueva gala de ‘MasterChef 11‘ con la prueba de exteriores y una nueva eliminación tras una prueba con el bocadillo como protagonista.

Para la quinta prueba de exteriores de ‘MasterChef 11’, los aspirantes se desplazaban hasta Ifema en Madrid para vivir de cerca ‘Bacanal’, un espectáculo provocador del Circo de los Horrores que fusiona el teatro de vanguardia, el circo contemporáneo y el cabaret más salvaje.

En un sitio tan lujurioso e infernal el encargado de elaborar el menú que tenían que cocinar los aspirantes de ‘MasterChef 11’ era Aleix Puig, el ganador de la séptima edición del talent de cocina y creador de Vicio, una cadena de restaurantes dedicados a hamburguesas.

El jurado de ‘MasterChef’ decidía que Fray Marcos fuera el capitán de uno de los equipos tras haber conseguido el pin de la inmunidad en el programa anterior. El cura además tuvo la oportunidad de seleccionar al capitán del equipo rival siendo Luca el elegido.

Pero si hubo algo que indignaba a la audiencia de ‘MasterChef’ durante la prueba de exteriores es la escena que se vio con Samantha Vallejo-Nágera cantando y bailando con Luca y prometiéndole una cosa si se libraba de la prueba de eliminación mostrando cierto favoritismo hacia él.

Tras la cata, los jueces decidían que el equipo rojo fuera el mejor de la prueba mientras el equipo azul tendría que ir a eliminación. Pese a ser el equipo perdedor y que había cometido algunos errores, Jordi Cruz nombraba a Álex como el mejor concursante de la prueba por su actitud luchadora.

La «puñalada trapera» de Álex que sorprendía a muchos

Y como el mejor de la prueba, Álex tenía una gran ventaja en la prueba de eliminación. El jurado de ‘MasterChef’ proponía a los delantales negros realizar un bocata. Eso sí, no podrían usar pan. En su lugar tendrían que emplear otros ingredientes como calabacín, berenjena, arroz, queso o patata como sustitutos.

Álex optaba por beneficiar a sus amigos y le dejaba lo peor a Leti para sorpresa de la propia jueza y de todos los compañeros que estaban en la galería. «A Leti la pasta seca porque tampoco hay gran variedad y quiero dar a mis amigos lo que veo más fácil», afirmaba el concursante. «Esto es un poco puñalada trapera», se escuchaba decir a Luca desde la galería.

Leti, décima expulsada de ‘MasterChef 11’

Después de verles cocinar a todos, llegaba el momento de que los jueces de ‘MasterChef 11’ y Nico Abad, que volvía a las cocinas como invitado tras su paso por ‘MasterChef Celebrity 7’, probaran todos los bocadillos distintos realizados por los delantales negros y dictaran su veredicto.

Los jueces de ‘MasterChef’ elegían a Fray Marcos como el mejor de la prueba. Tras él también se libraban de la eliminación Lluis, Francesc, Álex y Merce. Los cuatro recibían buenas valoraciones por parte de Jordi Cruz, Pepe Rodríguez y Samantha Vallejo-Nágera y subían a la galería junto a los delantales blancos.

Finalmente, todo se decidía entre Jotha, Eneko y Leti. Pero la expulsada final era Leti después de que Álex le entregara el ingrediente más difícil para elaborar el bocadillo. «Me voy muy contenta por las personas que he conocido aquí, me voy feliz, me ha encantado vivir la experiencia», reconocía ella mientras la mayoría de sus compañeros se quedaban hundidos sobre todo Ana, que no podía contener las lágrimas.

Mientras Álex se quedaba tocado por haberle dado a Leti la pasta seca y complicarle su cocinado. «Me siento mal, pero yo qué hago padre», le confesaba el que fuera concursante de ‘MasterChef Junior’ a Fray Marcos.