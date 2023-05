Marta López Álamo irrumpe así en ‘Sálvame Fashion Week’ y ojo a la reacción de Matamoros

Este viernes, 26 de mayo, Telecinco ha prescindido de ‘Viernes Deluxe’ para emitir en su lugar la cuarta edición de la ‘Sálvame Fashion Week’. El programa cebaba en su inicio que contaría por sorpresa con una top model internacional cuya identidad era todo un misterio. Finalmente se descubría que se trataba de Marta López Álamo, prometida de Kiko Matamoros, la última en desfilar por la pasarela.

La modelo y empresaria deslumbraba vestida de novia, cuando apenas queda una semana para su boda con el colaborador, al que dejaba totalmente enmudecido, pues ni siquiera él sabía de la presencia de su chica en la ‘Sálvame Fashion Week’. Si bien habían anunciado varias veces que iba a hacer su aparición una modelo internacional, la identidad era todo un secreto. Nadie sabía quién era esa persona que era una experta en pasarelas.

Ha sido el primer desfile de la noche. Los colaboradores han ido pasando uno a uno, hasta llegar a Kiko Matamoros, que pensaba que era el último. Pero se equivocaba, pues, detrás suya, hacía su aparición su futura esposa. «Ni me he enterado. He visto un bulto blanco, pero claro, pensaba que era el último«, comentaba el colaborador, muy sorprendido.

Una vez el desfile concluyó, la pareja se ha mostrado muy cómplices, dedicándose multitud de gestos de cariño. Adela González, quien ha ejercido como presentadora, no ha dudado en preguntarles por su próxima boda, que se celebrará el próximo viernes 2 de junio en Madrid. Ante la pregunta de si ya tenía vestido, Marta le respondió que ella tenía tres: uno para la ceremonia, otro para la recepción y un último para la fiesta.

La declaración de amor de Kiko Matamoros a Marta López Álamo

Marta López Álamo y Kiko Matamoros, en la ‘Sálvame Fashion Week’.

Mientras la escuchaba, Kiko Matamoros no podía dejar de sonreír solo de imaginarse ese momento. Al tomar la palabra, él le ha dedicado unas preciosas palabras a su prometida: «Estoy orgullosísimo de poder unirme a la mujer que adoro, que ha cambiado mi vida y que me ha dado la oportunidad de volver a creer en mí y en la vida». Tras lo cual, se daban un tierno beso ante la atenta mirada de todos los presentes en el desfile.

Marta López Álamo y Kiko Matamoros contraerán matrimonio el próximo 2 junio. El lugar elegido ha sido la madrileña iglesia de San Miguel, en pleno centro de la capital. Posteriormente, celebrarán el convite en el hotel Ritz, donde contarán con la presencia de numerosos familiares y amigos. La madrina será, como no podía ser de otra forma, Laura Matamoros, hija del colaborador.

«Para mí es un paso imprescindible hacerlo contigo porque nunca me lo he planteado con nadie. Además, es muy importante ser fiel y leal», reconocía la modelo en el canal de Mtmad que ambos comparten. Y añadía que «si te casas tres veces o estás muy loco o estás muy enamorado. No sé para quién es más importante de los dos, pero lo que sí es que estoy muy enamorada. Para mí es la primera vez y estoy muy nerviosa».