La revelación de Fernando Tejero sobre la persona que abusó de él y las graves secuelas

Fernando Tejero se ha sincerado como nunca al hablar de la dura infancia que sufrió en Córdoba por ser homosexual y como una persona de su entorno abusó sexualmente de él, algo que le afecta de por vida. Así lo ha contado el propio actor de ‘La que se avecina‘ en ‘La Ventana‘ de la Cadena Ser este 2 de mayo, que se celebraba el Día Internacional Contra el Acoso Escolar.

El actor desde pequeño ve cómo tiene que separarse de sus padres y su crianza pasa a sus tías. «Estas cosas absurdas que se hacían en el sur. Yo fui un niño prestado y ahí sufro un abandono. No culpo a mis padres porque ellos no son conscientes de lo que eso iba a suponer para mí a la larga», ha explicado el andaluz, que vuelve con sus padres en el momento en el que su tía enferma de cáncer.

No obstante, esa vuelta con su padres no le sentó nada bien al actor: «Para mí fue otro abandono que me ha pasado factura a lo largo de los años y que me sigue pasando». Fernando Tejero ha explicado que le afecta tanto que incluso tuvo que recurrir a ayuda psicológica: «[El tema] está con psicólogos y terapias, y hace lo imposible por llevar esta vida lo mejor posible, pero mi infancia y adolescencia es para escribir una película».

Acto seguido, Carles Francino ha recordado como Fernando Tejero contó en más de una ocasión el acoso que sufrió, algo que ha recordado el actor: «Yo viví una época jodida, muy jodida. Yo viví diez años de Franco, la transición, y yo no era yo hasta que llegué a Madrid porque era homosexual, de pequeño tenía mucha pluma, y ya me insultaban, me llamaban maricón, me llamaban de todo. Además, abusaron de mí».

Pero su situación se agravó cuando una persona de su entorno abusó sexualmente de él, lo que le llevó a tener graves secuelas. «Abusaron de mí sexualmente, un chico mayor que yo. Y claro, yo no quería aceptarme tampoco por la sociedad, por mi familia… Entonces, yo me quité la pluma a base de corregirme yo mismo. Yo tengo la voz ronca hoy, y tartamudeo, por no poder expresarme tal cual era», ha relatado.