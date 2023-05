La pregunta a pillar de Bertín a Nacho Cano en ‘Mi casa es la tuya’: «Me va a costar contestar»

Tras la polémica entrevista a Jesulín de Ubrique la semana pasada, este lunes, 22 de mayo, Bertín Osborne ha charlado con Nacho Cano en una nueva entrega de ‘Mi casa es la tuya’. Sin embargo, el exintegrante de Mecano ha tenido que hacer frente a una pregunta que le ha costado bastante responder.

Nacho Cano, junto a su hermano José María y Ana Torroja, formó parte del mítico grupo que triunfó en nuestro país entre los años 1980 y 1990. Una década en la que hicieron vibrar y emocionar a todos los españoles y sobre la que ha querido hacer un repaso junto a Bertín Osborne en el programa de Telecinco.

Los hermanos Cano decidieron proponerle a Ana, que cantaba, formar un grupo. Así lo recuerda Nacho: «En el momento en el que ya éramos un grupo, Capi percibió que la energía de los tres juntos era potente. En las compañías nos decían que los tríos no vendían». «Firmamos un contrato que era un single en cinco años. Mecano salió, hicimos un día de promoción en Madrid, porque la compañía no confiaba en nosotros, y nos vimos en casa, se había acabado nuestra carrera. Mi hermano y yo le pedimos dinero a mi padre para comprar cien discos en la fábrica para llamar a las emisoras», prosigue el cantante.

Sin embargo, para desgracia de todos sus seguidores, a finales de 1991, José María Cano decidió poner fin al grupo que en ese momento estaba en lo más alto y con multitud de conciertos por todo el panorama nacional. Volvieron unos meses en 1998, después crearon el musical ‘Hoy no me puedo levantar’ y, hasta el año 2020, en plena pandemia del coronavirus, no volvieron a juntarse.

Nacho Cano responde a la pregunta que muchos se hacen: ¿Volverá Mecano?

Por este motivo, Bertín Osborne no dudó en formularle a Nacho Cano la pregunta que muchos se hacen: ¿Volverán alguna vez? Una cuestión que pilló desprevenido al cantante: «Coño, esta pregunta me va a costar contestarla…». Tras lo cual, se puso serio para asegurar que el regreso de Mecano es algo que no ocurrirá: «No creo que vuelva Mecano, porque la vida de cada uno ya ha tirado por distintos derroteros. Y, aquello fue lo que fue, en un contexto que era el que era, quedó muy bien, en el sentido musical, y me quedo con las canciones. Éramos unos emisores de emociones, y ahí sigue».

«En el recuerdo de la gente lo que tiene que quedar es la obra, la energía y la vibración. No va a volver, porque nunca se ha ido, y porque no nos vamos a juntar los tres, porque somos unos pasados. Y además no somos ingleses, que se ponen de acuerdo, y nosotros no», sentencia Nacho Cano, explicando el motivo por el que Mecano no regresará a los escenarios, pese al deseo de todos sus seguidores.