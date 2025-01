Una entrevistada confronta así a Nacho Abad en su programa y él se planta: "No estoy dispuesto"

Lesly Ochoa, la bailarina que continúa su batalla legal continúa su batalla legal con Nacho Cano, regresó a 'Código 10' este martes con un claro objetivo. Tras su primera entrevista grabada con Nacho Abad, la mexicana ha querido regresar para arremeter contra el presentador por las "falsas acusaciones" que se vertieron sobre ella tras sacar a la luz una polémica información.

Durante su última visita al espacio de Cuatro, Nacho Abad y su equipo compartieron con los espectadores un supuesto altercado en un supermercado protagonizado por la antigua becaria de Cano. Según se insinuó, Lesly habría aprovechado su visita a comisaría tras el supuesto incidente para denunciar de forma casual al antiguo integrante de Mecano.

La becaria de Nacho Cano para los pies a Nacho Abad por lo que llega a decir de ella: "Es indignante"

Y tras emitir un comunicado desmintiendo los hechos narrados por el programa, la mexicana llegó este martes a 'Código 10' lista para plantar cara al periodista. "Me dicen que vienes súper mosqueada conmigo, que vienes enfadada. ¿Por qué te has enfadado?", comenzó preguntando Abad durante su nuevo encuentro con la ex bailarina de Nacho Cano en el musical 'Malinche'.

La ex bailarina de Nacho Cano y Nacho Abad en 'Código 10'

"Hoy estoy aquí para desmentir falsas acusaciones que hicieron de mi persona. Es indignante ver cómo la gente se toma la atribución de aseverar hechos que no presenció", respondió Lesly Ochoa antes de recordar a los espectadores el motivo de su lucha. "Mira, Nacho. Yo soy una mujer inmigrante que no fui obligada, pero sí engañada", comenzó explicando la mexicana en el plató de Cuatro.

"Fui discriminada por una producción que dice ser profesional, encabezada por un productor que tiene colmillo y trayectoria, pero también ha tenido el corazón y la osadía de meterme el pie por donde puede y dañarme", subrayó sobre el trato que recibió por parte de Nacho Cano antes de confesar su verdadero malestar con Nacho Abad y el programa.

"¿Tuviste un incidente en un supermercado?"

Entonces, Lesly increpó directamente al presentador de 'Código 10' por insinuar durante su última entrevista que ella "se había dedicado a robar en los centros comerciales", a lo que el presentador se defendió con una sola pregunta, subrayando que esas no fueron sus palabras. "¿Tuviste un incidente en un supermercado?", preguntó tajante el comunicador.

La intérprete explicó entonces que un día tuvo un problema cuando la policía le pidió el permiso para actuar en espacios públicos como centros comerciales y su pasaporte. "Ese día dejé el pasaporte en la habitación donde me estaba quedando, porque yo quería prevenirme por si me robaban la mochila. Lo único que se me ocurre fue echarme a correr a un supermercado", aclaró la antigua becaria de Nacho Cano.

Tras asegurar que intentará "cotejar papeles" sobre lo que cuenta, Nacho Abad reiteró que tiene intención de creer su versión, y puso sobre la mesa un detalle sobre su despido del musical. "En la carta de despido se dice que no has superado la evaluación", recordó el presentador, que mantuvo en todo momento su actitud crítica con la bailarina.

"Me niego y eso es falso"

"Yo estoy dispuesto a que vengas enfadada conmigo, que me digas que he mentido, pero no estoy dispuesto a que me engañes y en la última entrevista me dijiste que te ofrecieron el dinero y me he leído 50 folios de transcripción y antes de que te ofrezcan el dinero les dijiste que si te echaban perdías 50.000 pesos", sentenció entonces el presentador de Cuatro. "Me niego y eso es falso", contestó la invitada de forma rotunda.

Cabe destacar que el equipo legal de la antigua becaria de Nacho Cano ya se encargó de subrayar que su representada no puede "contar con antecedentes penales o policiales", además de subrayar que "jamás ha cometido hurto o delito patrimonial alguno como se ha tratado de hacer creer por algunos medios de comunicación", siendo esta última aclaración un guiño al espacio de Cuatro.