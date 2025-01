Con esta palabra le sobra a Jesús Cintora para sentenciar a Nacho Cano tras su última polémica

El productor musical Nacho Cano acudía este lunes a declarar en sede judicial por el 'caso Malinche', en el cual está acusado de contratar de forma irregular a un grupo de becarios para su musical. A su salida, el que fuera componente de Mecano volvió a acusar a Pedro Sánchez de querer acabar con él por ser amigo de Isabel Díaz Ayuso. Algo sobre lo que el periodista Jesús Cintora ha querido opinar en su canal de YouTube.

Así, nada más salir de declarar ante el juez, y ante los medios de comunicación allí congregados, Nacho Cano no dudó en tachar todo de "paripé". "No es por la administración, yo respeto todo, pero sí es un paripé que se me haya sometido a todo esto cuando no se ha hecho nada ilegal", aseguró el productor.

"Esto va de algo mucho más grave. Van a por mí porque yo apoyo a Isabel Díaz Ayuso y lo hago porque Pedro Sánchez la teme. Es la única que puede sacarle de esta ecuación en la que estamos. Tú vas a por mí, pero yo no voy a caer porque no merezco caer. Tú si mereces caer porque no tienes nada que no puedas comprar", prosiguió diciendo Nacho Cano sin pudor.

Tras escuchar sus palabras, Jesús Cintora ha querido dedicarle una parte en su último vídeo a contestar a Nacho Cano. Y ha ironizado con el nombre del musical del productor con una sonada palabra, al denominarlo "Berrinche" en lugar de "Malinche". "Si os queréis echar unas risas no os perdáis esto de Nacho Cano. Es serio porque es un tipo que presuntamente ha explotado a trabajadores y va a declarar y mezcla a Venezuela con Franco, dice que el gobierno tiene que caer, y por supuesto, muy patriota, pero diciendo que hay policías corruptos", asevera el periodista.

Jesús Cintora se burla de Nacho Cano y de Ayuso en su último vídeo

"Los delirios de Nacho-chea. Nacho chochea. La Caye (tano) Borroka de Nacho Cano", sentencia Jesús Cintora antes de recuperar las declaraciones del propio productor musical a su salida de los juzgados. "Vais a ver porque esto es un cóctel para echarse unas risas, porque Nacho Cano no sé en que estado se encuentra para acabar mezclando a Franco con todo esto y querer culpar al gobierno por los actos de conmemoración de los 50 años de la dictadura. Que dice que esto son homenajes a Franco, no, homenajes a Franco hará gente a la que a lo mejor tu veneras. Esto es precisamente actos para condenar lo que fue el franquismo. Vaya la que lleva liada Nacho Cano", recalca Cintora riéndose del cantante.

Después en el vídeo, Jesús Cintora no duda en poner la atención en cómo Isabel Díaz Ayuso apoya a gente como Nacho Cano. "Es llamativo como ella siendo una presidenta autonómica con sueldo público defiende a su pareja del caso de Hacienda, defiende a Nacho Cano del caso de explotación a sus trabajadores y son casos que están abiertos, pero se pone de parte de los malos cuando le conviene. Es que así son estos patriotas", concluye el que fuera presentador de 'Las cosas claras' en TVE.