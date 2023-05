La indefinible parodia de ‘Polònia’ sobre el batacazo de Blanca Paloma: es de ver y no creer

Después de parodiar el salto de Ana Rosa Quintana a las tardes de Telecinco después de la cancelación de ‘Sálvame’ al ritmo de Sebastián Yatra; ‘Polònia’ quiso imitar la actuación de Blanca Paloma en Eurovisión 2023. Eso sí, el programa de TV3 sustituyó a la ilicitana por su particular «Blanco Palomo», o lo que es lo mismo, Bertín Osborne.

🥓 Després del mal resultat que va tenir Blanca Paloma al festival d’Eurovisió, Bertín Osborne ens presenta la seva proposta per a la pròxima edició: Bacon Pecho Palomo i la seva cançó "Ea o no ea".#PolòniaTV3 pic.twitter.com/YzombTJuM9 — Polònia (@poloniatv3) May 18, 2023

Así, el imitador de Bertín Osborne en ‘Polònia‘ trató de explicar el motivo por el que la representante española ocupó la 17ª posición tras recibir solamente 5 puntos por parte del televoto. «Este es mi nuevo look para representar a España en el festival de Eurovisión. No me digas que no estoy hecho un fenómeno», le confiesa el cantante a una regidora entre bambalinas.

Tras ello, el Bertín Osborne de ‘Polònia’ trata de dar las claves del motivo del batacazo de Blanca Paloma. «La chiquilla le ponía ganas, pero Blanca Paloma no funcionó porque no representaba la tradición española: el cerdo, el vino y el macho ibérico», aseveraba.

La parodia de TV3 a Blanca Paloma con Bertín Osborne

«Aquí me tienes, el Blanco Palomo versión Cinco Jotas: bacon, pecho… palomo. ¿Ea… o no ea?», añadía Bertín Osborne en su charla con la regidora justo antes de salir al escenario.

Finalmente, se ve a Bertín Osborne en el escenario de Eurovisión replicando la puesta en escena de España con los flecos en homenaje a su abuela Carmen. Eso sí, en lugar de un micrófono, el presentador de ‘Mi casa es la tuya’ lleva una bota de vino y sus bailarines le dan una copa y un plato con panceta.