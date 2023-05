La dura confesión de Isabel Gemio ahora sobre su marcha de ‘Sorpresa, Sorpresa’: «Me hacía daño»

Este domingo, 7 de mayo, LaSexta ha emitido una nueva entrega de ‘Anatomía de…’. Una de las entrevistadas ha sido Isabel Gemio, pues el tema a tratar era el «primer gran bulo de la historia de nuestra televisión», el de Ricky Martin, el perro y la mermelada en el mítico programa ‘Sopresa, Sorpresa’, que Isabel Gemio presentaba en Antena 3. Aunque en aquel momento estaba presentado por Concha Velasco.

Mamen Mendizábal hizo una reconstrucción de todo lo que ocurrió para demostrar lo que nunca ocurrió y todos creyeron ver en el programa. Fue el 5 de febrero de 1999 cuando Ricky Martin acudió al programa para sorprender a una fan. Los padres de la niña, con una cámara oculta de por medio, querían que su hija cumpliera su deseo. Pero la emisión se tuvo que cancelar, ya que, supuestamente, el cantante, escondido en el armario de su habitación y esperando para sorprenderla, pilló a la joven con mermelada en la entrepierna mientras su perro, de nombre Ricky, la lamía.

Inmediatamente, la cadena empezó a recibir cientos y cientos de llamadas y el bulo corrió como la espuma allá, Por suerte, aún no había redes sociales, pero las noticias ‘fakes’ ya existían, y el cantante fue la víctima debido a unas imágenes, que nunca existieron de la niña, un perro, un bote de mermelada y él mismo.

Isabel Gemio recuerda cómo se enteró ella del bulo

Para hablar de la crisis que sufrió Antena 3, el espacio de LaSexta entrevistó a Giorgio Aresu, director del programa entre 1996 y 1999, así como a la subdirectora. Ambos dejaron claro que vieron el programa de aquella noche «minuto a minuto» y que no hubo «absolutamente nada». El rumor se extendió hasta el punto de que una asociación de defensa de los niños (Pronedi) interpuso una demanda. Además, el Defensor del Menor abrió un informe de oficio y la Fiscalía abrió una investigación.

Pese a todo esto, el hecho jamás llegó a producirse. Así lo reconoció la propia Concha Velasco al arrancar el siguiente programa, mirando fijamente a cámara. Pero hubo otra protagonista que, hasta ahora, no se había pronunciado al respecto. Y esa fue Isabel Gemio.

La presentadora había conducido ‘Sorpresa, Sorpresa’ desde 1996 hasta 1998, año en el que se marchó del programa. «Estaba recién parida, con un bebé todos los días en brazos. Mi hijo acababa de nacer. Imagínate cómo estamos las mujeres recién paridas y yo tenía mucho dolor por no haber continuado con ‘Sopresa, Sorpresa’. No era capaz de verlo porque me hacía daño. No soy masoquista», reconocía a Mamen Mendizábal.

Al ser preguntada por cómo le llegó aquel bulo, Isabel Gemio dijo no acordarse: «No recuerdo como me llegó la noticia, supongo que por compañeros». Y recordó que «Ricky Martin estuvo pero 3 años antes en el programa. Era lo más tenerle en esos momentos. Fue un programa grandioso».

Hubo que esperar hasta el año 2006 para que Ricky Martin se pronunciarse sobre este polémico rumor en el programa de Andreu Buenafuente. «¿Qué pasó con la mermelada? ¡Quiero conocer al perro! No es verdad nada de eso», sentenció, entre risas, el cantante.