Jorge Javier se refiere de este modo a Paolo Vasile delante de Carlos del Amor en TVE

No es habitual ver a Jorge Javier Vázquez fuera de Mediaset. Aunque el presentador si hizo un tour por varias radios y televisiones como TV3 o RTVE Cataluña con motivo de la publicación de su libro «Antes del olvido». Pero este miércoles, el presentador ha dado el salto a TVE como invitado de ‘La matemática del espejo‘, el programa de Carlos del Amor en La 2.

«A muchos les va a sorprender este invitado. Sobre todo a los más habituales del programa, pero yo creo que va a ser una grata sorpresa», reconocía Carlos del Amor al comenzar el programa que se ha realizado desde el comedor de Torrespaña, la sede de TVE desde la que se hacen los ‘Telediarios’.

Tras recibir a Jorge Javier Vázquez, que llegaba a TVE en bici, Carlos del Amor le confesaba que no sabía cómo se iban a tomar esta entrevista sus espectadores. «Decía en la introducción del programa que quizás algún espectador de La 2 y ‘La matemática del espejo’ se extrañe de que estés con nosotros», le exponía el presentador de La 2.

Así arranca La Matemática del Espejo donde @jjaviervazquez se sincera sobre distintos aspectos de su vida



A lo que él le contestaba de forma contundente. «No, porque si ven La 2 y ‘La matemática’ también ven ‘Sálvame’ porque yo sostengo que la gente inteligente ve los programas que yo hago. Los que no lo son no están capacitados para verlo. Se ponen de los nervios y dicen ‘uy qué escándalo’. Es como los que usan las expresiones de gente de bien y decoro», sentenciaba el presentador de ‘Sálvame’.

Durante la entrevista, Carlos del Amor se atrevía a preguntarle a Jorge Javier si consideraba que alguna vez se hubiera pasado de la raya. «Probablemente», respondía él sin pudor. «Si uno mete tu nombre o el del programa se encuentra con sombras», le reconocía el presentador de TVE. «Si pones mi nombre en Google sale Jorge Javier explota, atiza y tal cual. Y digo hostias, tenemos el umbral del sentimiento muy finito. Pero a mí la gente que sale continuamente sonriendo en televisión me aburre soberanamente», añadía.

Tras ello, Carlos del Amor se interesaba por ‘Sálvame’ y por qué Jorge Javier Vázquez había definido el programa como «neorrealismo televisivo». «Cuando era pequeño y vivía en San Roque a lo mejor se producía una pelea entre una señora de un balcón y otra de otro y nos poníamos todos los niños debajo del balcón a ver qué se decían las señoras y se podían decir las mayores barbaridades del universo. Y nosotros lo veíamos con una normalidad absoluta», empezaba recordando Jorge.

«Cuándo dicen en ‘Sálvame’ se insultan y se agreden, yo me he criado desde muy pequeño con el conflicto. He visto como mis hermanas se peleaban con sus novios, como mi padre se peleaba con mi madre. Todo eso era el pan mío de cada día», añadía al respecto.

La presión de las audiencias y lo que le dijo Paolo Vasile

No hay duda de que Jorge Javier Vázquez ha sido el rey de las audiencias durante años. Y por eso, Carlos del Amor no dudaba en preguntarle por cómo ha gestionado todo ese tema. «¿Cómo se convive con la presión de las audiencias?», le cuestionaba. «He vivido una época en la que arrasábamos con una facilidad pasmosa. Yo me levantaba con audiencias del 35% con ‘Supervivientes’, del 40% con ‘ GH VIP’. Hay un momento en el que te acostumbras a las audiencias», recalcaba el catalán en su charla con Del Amor.

En ese sentido, Jorge Javier Vázquez mencionaba lo que le dijo una vez Paolo Vasile, el ya ex consejero delegado de Mediaset. «Paolo Vasile siempre felicitaba por las audiencias si pasabas del 20%, sino no recibías ningún mensaje. Y recuerdo que en plena costa de la ola un día le dije qué aburrimiento ganar de esa manera. Y me dijo quita quita que se está muy bien así. Y ahora la verdad es que tengo que decir que también se está bien así no teniendo esas audiencias estratosféricas ni arrasando«, concluía.