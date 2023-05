Jordi Évole la lía así en pleno directo y Cristina Pardo le despacha con este hachazo

Jordi Évole entraba en directo este lunes en ‘Más vale tarde‘, el programa que presentan Cristina Pardo e Iñaki López en las tardes de La Sexta, para valorar el adelanto de las elecciones generales con el que sorprendió Pedro Sánchez en una declaración institucional extraordinaria.

Y antes de despedir la conexión, el comunicador hacía un importante anuncio. «Quiero hacer un anuncio hoy. Ya que nos han puesto estos deberes a la gente que trabajamos en los medios, nuestro equipo, el equipo de ‘Lo de Évole’, se ha puesto en contacto con todos los líderes políticos nacionales para que antes de la campaña electoral podamos ver una entrevista con cada uno de ellos», avanzó.

«Los que acepten serán bienvenidos y, si no acepta nadie, no haremos nada y nos iremos de vacaciones. Y si aceptan, haremos las que ellos acepten para… bueno, los que acepten hacer la entrevista, que me estoy liando un poco, pues haremos la entrevista. No sé si ha quedado claro, pero va en esa línea», continuó Jordi Évole trastabillándose por completo con frases un tanto inconexas.

Cristina Pardo, a Jordi Évole: «Pareces Feijóo en un mitin»

En ese momento, Cristina Pardo reaccionaba a su desliz con un grueso dardo. «Sí, pareces Feijóo en un mitin», le espetó sin cortarse la periodista. «Nos hemos quedado con el concepto global», apostillaba por su parte Iñaki López antes de poner fin a su intervención.

La secuencia en cuestión la ha compartido el propio Jordi Évole en sus redes sociales. «Intento hacer un anuncio electoral, y me acaban poseyendo los espíritus de Rajoy, Feijoo y Antonio Ozores. A ver si vosotros me entendéis», ha bromeado el presentador catalán sobre ese lapsus.