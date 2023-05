Horóscopo semanal, del 29 de mayo al 4 de junio de 2023: Predicción para tu signo del zodiaco

Damos la bienvenida a una nueva semana y la astróloga Esperanza Gracia ha realizado la predicción para todos los signos del zodiaco durante los próximos días: Acuario, Escorpio, Aries, Géminis, Tauro, Virgo, Cáncer, Piscis, Libra, Leo, Sagitario y Capricornio. ¿Qué te van a deparar los astros en cuanto a amor, salud, trabajo o dinero?

Según ‘El Horóscopo de Esperanza Gracia‘, con el influjo del Cuarto Creciente de la Luna en Virgo, que se alcanzó el pasado sábado 27, prestaremos mucha atención a los detalles y estaremos muy perfeccionistas con nuestro trabajo. Venus en el signo de Cáncer va a potenciar el romanticismo en el amor y contribuye a que los signos de agua -Cáncer, Escorpio, Piscis- sean los más seductores del Cosmos.

Conoce que te va a deparar el destino a lo largo de esta semana, con el pronóstico del horóscopo en cada signo del zodiaco del lunes 29 de mayo al domingo 4 de junio de 2023:

Horóscopo semanal Acuario

Es posible que estos días tengas que tomar decisiones que te cuesten. Necesitas cuidarte y reponer fuerzas porque te has debilitado y ahora todo te puede parecer un mundo. Escucha tu voz interior y medita acerca del rumbo que quieres tomar, alejando de ti temores que no te permiten ser tú mismo. Puedes conseguir un éxito que iluminará tu vida.

Horóscopo semanal Escorpio

Es posible que algo no haya salido como esperabas, pero comienzas el mes de junio con la Luna en tu signo, los días 1 y 2, que te transmite fuerza y ambición para no rendirte y luchar por lo que quieres. La energía lunar también te ayuda a superar esos altibajos emocionales que no te permiten disfrutar serenamente de la vida. Buen momento para hacer nuevos amigos.

Horóscopo semanal Aries

Confía en tu buena estrella y no te conformes con poco porque tus esfuerzos van a dar sus frutos y los sueños que llevas acariciando hace tiempo pueden hacerse realidad pronto. Tienes por delante días de oportunidades, muy favorables para consolidar algo que has iniciado. Es el momento de hacer un esfuerzo y conseguir una meta importante.

Horóscopo semanal Géminis

Muchas felicidades. El Sol en tu signo es una energía muy benefactora que te protege y alienta tus sueños. Solo tienes que mantener a raya la impaciencia y aguardar la ocasión propicia para actuar, aceptando que las cosas pasen cuando tengan que pasar. Es un buen momento para consolidar una relación de pareja o algo que has iniciado recientemente.

Horóscopo semanal Tauro

Los planetas Júpiter y Mercurio en tu signo son poderosos aliados para que consigas lo que deseas. Tendrás el valor de enfrentarte a lo que te preocupa y te sentirás liberado y dispuesto a iniciar una nueva etapa en tu vida. Puede haber cambios en tus relaciones y amistades, y se pueden despertar en ti nuevos sentimientos. No te calles lo que sientes.

Horóscopo semanal Virgo

No es buen momento para cambios drásticos y sí para ser conservador. Si tienes dudas, es mejor que esperes para no equivocarte. El Cuarto Creciente de la Luna en tu signo es una inyección de energía que te va a ayudar a mirar las cosas desde una nueva perspectiva para que encuentres ese punto de equilibrio que te hace falta. Puedes recibir alguna alegría que no esperabas.

Horóscopo semanal Cáncer

Hay tensiones a tu alrededor que te están alterando, pero el planeta Venus en tu signo te va a ayudar a suavizarlas y curará las heridas de tu corazón. Si te relajas y le quitas dramatismo a los problemas, encontrarás solución a los asuntos que tienes pendientes. Tu imaginación puede jugarte una mala pasada; no te montes películas ni te creas nada que no puedas comprobar.

Horóscopo semanal Piscis

Días muy positivos, con muchos contactos, buenas noticias y alguna agradable sorpresa. La Luna en su fase creciente te transmitirá una buena dosis de energía para que nada te frene, y Saturno en tu signo te anima a trabajar duro en todo aquello que te interese para conseguir el éxito. No se te escapará ni un detalle y tus observaciones serán muy útiles para los que te rodean.

Horóscopo semanal Libra

Puede haber imprevistos que te desanimen, pero la Luna en tu signo los días 29, 30 y 31 te ayuda a despedir el mes de mayo con energía y sin renunciar a tus planes. Si cooperas con los demás, adelantarás camino y podrás ver florecer tus proyectos. Te sentirás atraído por lo nuevo y por personas diferentes que te aparten de la rutina y pongan una nota de color en tu vida.

Horóscopo semanal Leo

El planeta Marte en tu signo te llena de energía y aumenta, más si cabe, tu confianza y tu fe en tus posibilidades. Estarás más peleón que nunca para conseguir lo que deseas, y el entusiasmo y las ganas de luchar guiarán tus pasos. Tendrás una visión tan clara de las cosas que vas a comerte el mundo. Tu sentido del humor y tu optimismo te ayudarán a disfrutar de la vida.

Horóscopo semanal Sagitario

Desde este mágico puesto y con los buenos aspectos del planeta Marte, estás exultante y nada va a poder contigo. Tendrás mucho empuje y energía para llevar a cabo tus ideas, y mucha confianza y fe en tus posibilidades. Algo que te interesa y que se había quedado paralizado puede activarse ahora. El Cuarto Creciente de la Luna te llena de energía y buen ánimo.

Horóscopo semanal Capricornio

Es posible que estés un poco decepcionado porque alguien no ha actuado como esperabas, pero los buenos aspectos de Mercurio estimulan tu inteligencia para que te adaptes a las circunstancias y saques partido de ellas. Podrás aclarar tus dudas y sanar viejas heridas. Déjate llevar por tus emociones, sin poner barreras que te impidan disfrutar de lo que la vida te va a ofrecer.