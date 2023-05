Gema Aldón detiene la emisión de ‘Fiesta’ por la grave insinuación difundida contra ella

Hace una semana, Edyn Carvajal, un cantante de reguetón acusaba a Gema Aldón de «altiva y prepotente» y de haber exigido caprichos fuera del contrato firmado para salir en uno de sus videoclip. Después de que Ana María Aldón diera la cara por su hija, la colaboradora y el colombiano se veían las caras este domingo en ‘Fiesta‘.

Así, el cantante acudía al plató para seguir atacando fuertemente a Gema Aldón. Según él, la hija de Ana María Aldón incumplió el contrato verbal y escrito. «Me llegaron quejas de mi equipo porque ella pedía exigencias y cambios de horario», explicaba el cantante.

Según Edyn Carvajal, Gema Aldón se comprometió a publicar contenido semanalmente hasta que se estrenara el videoclip y ella lo incumplió. «El día del evento, Ana María su madre iba a venir, pero ella no vino», relataba el cantante. «Ahora voy a ser yo culpable de que tu música no funcione», le soltaba Ana María en un claro zasca.

En plena emisión del programa, Gema Aldón llamaba a su madre Ana María Aldón muy cabreada por lo que estaba escuchando por boca del cantante. Así, la concursante de ‘Supervivientes 2023’ pedía intervenir en directo. «Estoy alucinando, no sé cómo no puedes tener tantísima vergüenza, con lo bien que acabamos y lo profesional que fuimos todos. Estás diciendo muchísimas mentiras», espetaba.

Tras ello, Gema Aldón no se quedaba callada y contaba cuál era el motivo por el que Edyn Carvajal estaba haciendo todo esto. «En sus planes no estaba que yo fuera con mi pareja. Y no creo yo que la habitación del hotel contara con lucecitas rojas, cortinas rojas y una botella de champán», defendía Gema dejando entrever que el cantante lo que quería era tener algo con ella.

Gema Aldón se enfrenta a Edyn Carvajal

Un coqueteo que Edyn Carvajal negaba. «No hubo coqueteo, salimos a cenar a un restaurante colombiano y ya», trataba de justificar el cantante. Pero Gema Aldón iba más allá al decir que el cantante había intentado vender unas fotografías junto a ella a través de un paparazzi. «De las dos veces que fuimos a cenar, una de ellas llamaste a un periodista para que nos hicieran fotos mientras tú me abrazabas porque tenía frío. Me sentí hasta mal», contaba la hija de Ana María.

Por si fuera poco, Gema Aldón tenía claro cuál es el motivo por el que está haciendo esto. «La canción no ha tenido la repercusión que esperaba y ahora está haciendo televisión», sentenciaba la hija de Ana María. «Si quieres brillar en lo tuyo, lo que tienes que hacer es trabajar mucho. Lo que haces ahora es desprestigiarte», añadía Gema después de que Edyn negara que él quisiera ligar con ella porque tiene pareja.