Eva Soriano sobrepasa toda previsión con lo que se atreve a hacer por Loreen tras Eurovisión

La animadversión entre Eva Soriano y Loreen, ganadora de Eurovisión 2023 por Suecia, ya es conocida por todos. La humorista cargaba contra la sueca y se indignaba por su triunfo en Eurovisión, hasta tal punto que le acusaba de haber plagiado otro tema para presentarse al festival de la canción. Ahora, una semana después, le pide disculpas en público.

Cabe recordar que el enfado de Soriano, como contó en ‘La Resistencia’, tiene su explicación. Durante la última edición Drag Queen de Gáldar en Gran Canaria que ella misma presentaba, Loreen se negó a hacer su concierto al finalizar la gala como habían acordado, por lo que tuvieron que alargar el espectáculo 45 minutos más para que lo hiciera en medio del show drag.

«Llegó de Suecia con todo su coño y dijo: ‘Yo tenía que hacer un concierto después de la gala, pero lo voy a hacer dentro de la gala’. Nos tuvimos que comer casi 45 minutos más de gala, mientras la gente estaba allí, después de dos horas viendo todas las drags, solo porque Loreen no quería hacer el concierto después», explicaba. Una historia que justificaría que Eva Soriano le hiciera una canción en la que explotaba, la acusaba de plagio y hasta decía cosas como «te odio Loreen, I hate you Loreen».

Ahora, casi una semana después del triunfo de Loreen en Eurovisión, Eva Soriano ha decidido pedirle disculpas desde su programa, ‘Showriano‘: «Desde aquí tengo que decir que Loreen, amiga, compañera, hermana… Loreen te has pasado el juego, eres la puta ama. Yo en el fondo esto del ‘beef’ lo hice para que el público conectara con ella. Toda heroína necesita su villana».

La cosa no quedaba ahí, sino que Eva Soriano le volvía a dedicar una canción, esta vez pidiéndole disculpas con un tono completamente distinto: «Critiqué a Loreen en mi canción, me insultaron y he cambiado de opinión. Tú música es buena y yo no supe entenderla», empieza cantando, para acabar entonando el estribillo: «Te amo Loreen, I love you Loreen. Voy a poner fueguitos en todos tus reeels». Un momentazo que es mejor ver: