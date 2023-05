El vuelco total que sacude a ‘La Promesa’ esta semana en TVE nadie lo podía sospechar

Semana de grandes giros de guion en ‘La Promesa‘. La llegada de la Baronesa de Grazalema a las vidas de los Marqueses de Luján ha provocado un auténtico terremoto. Su nombre aparece en el testamento del Barón de Linaja y Cruz, Alonso y Lorenzo no están dispuestos a que legue toda su fortuna.

Los intentos del marqués por convencerla de que renuncie al dinero, a cambio del palacio de Cádiz o sus propiedades en Córdoba, no surten efecto alguno. Y la búsqueda de trapos sucios sobre su pasado que ha ordenado la marquesa también resulta infructuosa. Una frustración que empuja a Cruz a cruzar la línea y pedirle al capitán que se deshaga de ella.

Con este plan mortal arranca una semana muy decisiva en ‘La Promesa’, pero si no puedes esperar más y quieres enterarte ya de lo que va a ocurrir en la exitosa serie de TVE, en El Televisero te traemos un avance completo de lo que sucederá en los próximos capítulos de la semana del 29 de mayo al 2 de junio. Recuerda que la serie se emite de lunes a viernes a partir de las 16:30 horas:

CAPITULO 104 – Lunes 29 de mayo

Todo el servicio se confabula para cubrir a Jana en sus tareas y que Petra no se percate de que sigue enferma. Jimena se disculpa con Jana y alega que ella desconoce qué ha podido ocurrir para que haya recibido semejante trato en casa de sus padres. El plan de Martina, encerrar a Simona y Candela para que solucionen sus problemas, consigue todo lo contrario: las cocineras vuelven a discutir peor que nunca, dejando claro que lo suyo no tiene arreglo posible. Las molestias del embarazo de Pía se acentúan. Además, el ama de llaves debe afrontar con Gregorio una conversación de lo más incómoda. Por su parte, Cruz y Lorenzo, barruntan cómo deshacerse de la baronesa de Grazalema. Es la única salida que tienen para evitar que esa arpía se lleve el dinero del barón.

CAPITULO 105 – Martes 30 de mayo

Las pelea entre Candela y Simona llega hasta un punto crítico. Candela, azuzada por las circunstancias, acaba contando a todos la razón de su ruptura con la cocinera: el marido de Simona mató al suyo, y ella lo ocultó. La revelación cae como una losa entre los miembros del servicio, que no saben cómo reaccionar. Por fin llegan noticias del frente africano a La Promesa, y no son buenas: Martina transmite a Lope lo que el marqués ha averiguado sobre la suerte de Salvador. La baronesa de Grazalema anuncia su intención de marcharse de La Promesa; pero antes, como cabía esperar, quiere dejar zanjado el asunto de la herencia y recibir lo que le corresponde. Cruz no está dispuesta a consentir que tal cosa suceda. Alonso presenta como propias, ante Cruz, las ideas de Catalina para modernizar la explotación de La Promesa. Pero la marquesa, no solo lee la jugada al instante, sino que tiene planes muy distintos de los de Alonso para el futuro de la finca.

CAPITULO 106 – Miércoles 31 de mayo: Giro radical de acontecimientos en ‘La Promesa’

Aquí se produce el gran giro de guion de la semana: Lorenzo no solo revela a la baronesa que Cruz quiere matarla, sino que mantiene una relación muy estrecha con ella. Juntos han orquestado realmente un plan para quedarse con la herencia del barón a espaldas de los marqueses de Luján. Jimena quiere recompensar a Jana por su sufrimiento en casa de sus padres, pero la doncella rechaza el ofrecimiento. Sabe que no puede fiarse de la futura marquesa. Pía habla con Gregorio para que solucione sus rencillas con Rómulo. Lo que tanto ella como Gregorio desconocen es que Rómulo está planeando dejar La Promesa. El tiempo apremia para Manuel, que ve cómo su padre insiste en que asuma las funciones de heredero y comience a gestionar la finca, sin que Catalina esté informada de esto. Lope carga con un terrible secreto y no se atreve a contárselo a María Fernández. Y Curro continúa indagando sobre su nacimiento. Esta vez comparte con Lorenzo sus dudas sobre que Eugenia sea su madre.

CAPITULO 107 – Jueves 1 de junio

Lope le cuenta a Jana la terrible noticia que oculta. Curro pide permiso a Lorenzo para salir de La Promesa e ir a ver a su madre Eugenia al sanatorio. El chico quiere seguir averiguando cosas sobre su pasado. Lorenzo y la baronesa de Grazalema se divierten con la farsa que mantienen ante Cruz. Lorenzo advierte a su amante de que Cruz está pensando en envenenarle con el café, y ella promete que será prudente. Los dos se regodean con la idea de tener en su poder el dinero del barón. Rómulo habla con Gregorio a instancias de Pía. Los dos hombres se sinceran y se escuchan. Hablan sobre lo que ocurrió en el pasado con Mateo, el hermano de Gregorio. Deciden sellar la paz. Nunca serán amigos, pero se han quitado un gran peso de encima. Por último, Jimena no sabe cómo recuperar el interés de su marido Manuel. Le fastidia que se preocupe más por una doncella como Jana que por su propia esposa.

CAPITULO 108 – Viernes 2 de junio

Todo el mundo insiste a Candela para que se reconcilie con Simona, pero ella se niega, está ya harta. Parece cierto que su amistad es irrecuperable. La llegada a La Promesa de Blanca Palomar, una aventurera fotógrafa, vieja amiga de Manuel, escama a Jimena, que se muere de celos al ver la complicidad de la mujer con su esposo. Pía se ofrece a ayudar a Jana en la investigación de su pasado. Se ocupará de preguntar ella misma acerca de Dolores para no levantar sospechas. Cruz y Lorenzo convencen al notario para destruir la última versión del testamento, una vez ellos hayan acabado con la vida de la Baronesa. Y ese momento no tarda en llegar… Petra le lleva a Elisa un té envenenado y parece que va a beberlo sin que Lorenzo la avise.