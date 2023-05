El pronunciamiento del creador de ‘Sálvame’ por el vacío de Jorge Javier: «Los Jorges cancelados…»

Han pasado dos semanas desde que Jorge Javier Vázquez ha desaparecido de Mediaset. Fue el jueves 18 de mayo cuando su ausencia en ‘Supervivientes’ llamaba la atención. Carlos Sobera aseguraba que tenía una indisposición pero volvería pronto. Sin embargo, el presentador siguió sin presentar el ‘Deluxe’ ni ‘Sálvame‘. Fue el pasado martes cuando Mediaset emitía un comunicado asegurando que el presentador estaba de baja médica. Mucho se está hablando sobre su desaparición. Y el último en hablar ha sido Óscar Cornejo, productor de La fábrica de la tele.

Así, Óscar Cornejo ha escrito una columna en La Otra Crónica de El Mundo, el mismo periódico que anunció la cancelación de ‘Sálvame’ por parte de Mediaset sin que los propios productores de La fábrica de la tele y equipo del programa supieran nada. Se enteraron por esa noticia de El Mundo en la que además se decía que era el «fin de la telebasura».

Ahora, el productor de La fábrica de la tele ha querido usar el mismo medio para mostrar todo su apoyo a Jorge Javier Vázquez ante los rumores de despido en Mediaset y no duda en lanzar algún que otro dardo a Borja Prado, el presidente de la compañía y que estaría detrás de su despido.

«Tengo ganas de heterodoxos, de aquellos que ponen en cuestión las normas tradicionales y mayoritarias actuando de forma diferente. Ganas de personajes incómodos para el establishment y con un tirón popular tan grande que el poder se pone de acuerdo para lapidarlos, quemarlos en la hoguera o cancelarlos», empieza reconociendo Óscar Cornejo en su columna.

«Los heterodoxos son personajes que molestan porque meten el dedo en la llaga, porque hacen pensar, generan contracorriente y te sacan de quicio, te extenúan, los quisieras matar… y sin embargo, no puedes dejar de reconocer su genialidad», prosigue diciendo. Y justo después no duda en decir que «Mi amigo Jorge Javier Vázquez es uno de ellos».

Óscar Cornejo define y defiende a Jorge Javier Vázquez

Y es que Óscar Cornejo tiene claro el motivo por el que Jorge Javier Vázquez molesta a determinados sectores de la sociedad y a determinados «poderosos». «Jorge Javier Vázquez es el martillo que golpea nuestras conciencias. Lo hace desde la televisión, un medio sospechoso de entrada, y lo hace desde programas de entretenimiento, una herejía para las mentes bien pensantes», recalca.

«Jorge es lo contrario a los filtros de Instagram. Nos enseña tal cual somos, no tiene piedad con nosotros, ni con él, porque también se muestra tal cual», asevera Cornejo. «Jorge la ha cagado muchas veces y no se le han caído los anillos por explicarse, por reconocer que es imperfecto, que se odia a sí mismo más de lo que debería por creerse un Dios por la tarde y sentir vergüenza de sí mismo por la noche, por hablar en la tele y en sus columnas como si nadie le escuchase y luego darse cuenta de que le ha escuchado el presidente del Gobierno, y muy a su pesar, también el de la oposición», defiende el productor.

La indirecta (muy directa) de Óscar Cornejo a Borja Prado

Pero además, Óscar Cornejo no duda en lanzar algún que otro dardo con indirecta a Borja Prado al hablar de los directivos de Mediaset que sí saben de TV. «Somos muchos los que tenemos ganas de Jorge Javier (doy fe de que también los que de verdad mandan en Mediaset, los que saben de televisión). Ganas de que te recuperes y de que vuelvas muy pronto a la tele (te necesitamos); ganas de tu lucidez despreocupada, de tu conexión con la tierra a pesar de que te coloquen en un olimpo mediático», sentencia.

Por si fuera poco, Óscar Cornejo menciona también a Paolo Vasile, el anterior consejero delegado de Mediaset, y a su sustituto Alessandro Salem, que dio la cara por ‘Sálvame’ en una entrevista en El País. «Ganas de Jorge, de Adrián, de Paolo, de Alessandro y de Mediaset. Ganas de imperfección, de insolencia, de querer cruzar la línea roja, de tirar la piedra y no esconder la mano, de que me dé igual todo, de dar la cara y gritar ¡el rey va desnudo!, ganas de que me pongan las pilas, de que alguien en tele me provoque diciendo: «Este programa es de rojos y maricones», asegura.

Además, Óscar Cornejo no se olvida de Belén Esteban, ni de Lydia Lozano, ni Kiko Hernández y Matamoros, de Terelu, de Chelo García-Cortés, de María Patiño, de Gema López y de los directores. «Ganas de Belén Esteban. Ganas de Lydia, de Terelu, de los Kikos, de Chelo, de Víctor, de María, de Gema, de Antonio, de Carlota, de David, de Alberto, de Germán, de Nuria…», reflexiona usando el lema de campaña de Isabel Díaz Ayuso en lo que puede ser otra clara indirecta después de que se haya señalado a Ayuso como la que está detrás de la cancelación.

Asimismo, Óscar Cornejo advierte que se acabará ‘Sálvame’ pero su espíritu seguirá vivo. «Sálvame cierra una etapa el 23 de junio, pero su energía circula a toda velocidad por nuestra sociedad y no se detiene cerrando una llave de paso ni atrancando una puerta. Son una corriente imparable», sentencia.

«Sin figuras como la de Jorge corremos el riesgo de estandarizarnos, de autoblanquearnos y estancarnos en el aburrimiento complaciente. El adoctrinamiento viene cuando hay escasez de Jorges. Gris no es la mezcla de blanco y negro, es la ausencia de Jorge. Y el poder debería tener ganas de Jorge en lugar de temerlo, porque los Jorges representan a millones de personas que necesitan una válvula de escape. La cancelación de Jorges quizá consiga un primer momento de falsa paz en la que el poder sienta que la mosca cojonera ha desaparecido. Pero el vacío de los Jorges es peligroso para el poder porque los Jorges cancelados se convierten en iconos, en héroes con más fuerza de la que tenían antes de ser apartados del terreno de juego.», concluye Óscar Cornejo sobre la ausencia de Jorge Javier Vázquez.