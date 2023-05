Chenoa, ante su debut en ‘OT 2023’: «Hace años que no estoy en el grupo de WhatsApp de ‘OT 1′»

Ahora sí que sí. ‘Operación Triunfo’ está de vuelta. Gestmusic y Amazon Prime Video han presentado este martes todos los detalles de ‘OT 2023’ en una rueda de prensa, a la que ha acudido El Televisero, y en la que sin lugar a dudas la estrella ha sido Chenoa, que vuelve a casa pero ahora como maestra de ceremonias.

En su regreso a ‘Operación Triunfo‘, Chenoa estará bien acompañada pues tendrá caras conocidas junto a ella. Y es que la productora y la plataforma han anunciado que Noemí Galera se mantiene como directora de la academia junto a Manu Guix como director musical.

Tras hablar primeramente de los casting y de cómo será la emisión de ‘OT 2023’ en Amazon Prime Video, Chenoa entraba en escena y lo hacía vestida con los mismos pantalones que llevó en uno de los casting de la primera edición del programa. «Todavía lo estoy gestionando, en lo profesional y en lo personal«, reconocía de primeras ante los medios de comunicación sobre este nuevo y apasionante reto en su carrera profesional.

Y es que aunque lleva años trabajando en radio y en televisión en diferentes formatos y papeles será la primera vez que se ponga al frente de un programa en directo y en solitario. «Voy a hacer caso a los que mandan y voy a tirar de mi naturalidad para conectar con la gente. No voy a ser una presentadora que la gente no me reconozca, soy muy gestual, la ceja se me levanta cuando algo no me gusta. Sé que hay presión y se me va a ver nerviosa, pero no lo voy a ocultar», remarcaba Chenoa. Y es que si hay algo por la que se identifica a la mallorquina es que «no tengo filtro».

Durante la rueda, Chenoa ha querido aprovechar para agradecerle a Roberto Leal las bonitas palabras que le dedicó en Twitter para cederle el testigo. «Estoy muy parida por OT en tele y en música que es lo que he intentado curiosear, aprender y desaprender durante estos 20 años. Estoy en casa. Para mí es gratificante ver al equipo», destacaba la artista. «Agradezco el testigo que me dio Roberto a través de redes sociales, es un referente y me emocionó mucho», agregaba al respecto.

Chenoa se convierte así en la quinta presentadora de la historia de ‘OT’ después de Carlos Lozano, Jesús Vázquez, Pilar Rubio y el propio Leal. Pero en su caso será la primera presentadora en saber lo que es ser concursante. Y eso hará que empatice mucho con los participantes. «Voy a empatizar mucho con ellos y si tengo que decirle al jurado que baje la intensidad lo haré y si se lo tengo que decir a uno de los chicos se lo diré», afirmaba.

Lo que Chenoa no cambiaría de ‘OT’

No obstante, hay una gran diferente de cuando Chenoa participó en la primera edición de ‘Operación Triunfo’ a lo que ocurrirá ahora en ‘OT 2023’. Y es la gestión de las redes sociales. «Yo crecí cuando no había redes sociales y me tengo que preparar para ese momento, pero ya estoy curtida», afirmaba la cantante y ahora presentadora.

Con respecto al odio que se genera en redes sociales, Chenoa ha querido ser muy clara y lanzar una petición a todos. «Cuando alguien no se parezca a ti no hace falta meterse con él«, sentenciaba. «Dejamos espacio a equivocarnos, que no pasa nada», terminaba pidiendo.

Asimismo, durante la rueda de prensa, Tinet Rubira desvelaba que justo antes de empezar a trabajar en ‘OT 2017’ se encontró con Chenoa y le preguntó qué cambiaría del formato y qué mantendría. «A los concursantes les protegemos. En 2017, antes de volver ‘OT’, me encontré con Chenoa y le pregunté qué cambiaría, y me dijo que no cambiaría el aislamiento», relataba el director de Gestmusic. «Siempre preguntamos a los concursantes qué cambiarían. Ellos son los únicos que viven esa experiencia, y todos comentan lo del aislamiento. Por eso no dejamos que nadie del equipo hable con ellos cuando van a ensayar», añadía en ese sentido Noemí Galera.

La indirecta (muy directa) de Chenoa a Rosa López

Cuando se anunció el fichaje de Chenoa por ‘Operación Triunfo’ como presentadora fueron muchos los que se alegraron de la noticia. Entre ellos, algunos de sus compañeros y amigos de la primera edición de ‘Operación Triunfo’ como Natalia y Geno Machado. ¿Pero ha hablado con el resto? ¿Qué le han dicho?

Nada más preguntarle por ello en El Televisero a Chenoa le cambiaba el gesto. «Hace años que no estoy en el grupo pero sí mantengo contacto. Me llama mucho la atención que sea polémico que diga ‘soy tu compañera y no tu amiga’«.

«Yo les tengo mucho cariño a todos. Pero por roce tengo mucho más contacto con Natalia que es mi amiga y vecina y evidentemente Gisela, Geno y Alejandro», defendía Chenoa aludiendo así a la polémica que se generó hace unos meses al decir que no era amiga de Rosa López, unas palabras que le dolieron mucho a la granadina.

Por último, sobre si le gustaría que alguno de sus compañeros fueran profesores, Chenoa no lo dudaba. «Cualquiera de mis compañeros tienen la misma experiencia que yo y tienen herramientas para poder contar qué puedes hacer», concluía.