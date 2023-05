Ayuso alude así a Ana Rosa Quintana delante de Susanna Griso en ‘Espejo Público’

Como era de esperar, este lunes, las tertulias matinales han puesto en el foco en los resultados de las elecciones autonómicas y municipales en las que el PP ha recuperado poder frente al PSOE y sus socios. Una de las grandes vencedoras ha sido Isabel Díaz Ayuso, que ha vuelto a obtener mayoría absoluta en la Comunidad de Madrid. Este lunes, la presidenta madrileña ha hecho un tour y ha entrado tanto en ‘El programa de AR’ como en ‘Espejo Público‘ con Susanna Griso.

Lo más llamativo de la conversación entre Susanna Griso e Isabel Díaz Ayuso es que la política del PP no tenía reparos en nombrar a la competencia al denunciar lo que había hecho Podemos con periodistas como Ana Rosa Quintana y programas como ‘El Hormiguero’.

Nada más saludarla, Susanna Griso le preguntaba a Isabel Díaz Ayuso por Vox. «No sé si su alegría es tan grande por el hecho de tener mayoría absoluta o por el hecho de haberse desembarazado definitivamente ya de VOX», le comentaba la presentadora a su invitada. «O de Podemos más bien, eso sí que me ha producido una alegría inmensa, mucho más, sinceramente», respondía sin pensárselo la presidenta madrileña.

Díaz Ayuso habla de Ana Rosa ante Susanna Griso

Pero Susanna Griso reformulaba la pregunta para tratar de recibir una respuesta. Sin embargo, Isabel Díaz Ayuso insistía en hablar de lo feliz que le hacía la desaparición de Podemos de la Asamblea de Madrid. «Mucho más porque creo que esa forma de hacer política no puede seguir en España, señalar a periodistas, cantantes, jueces, empresarios, leyes como las que ha beneficiado a agresores sexuales, el decir que en las próximas semanas quieren legislar para los periodistas tengáis que dar cuenta de las cuentas bancarias y de los patrimonios para perseguiros y amordazaros», aseveraba Ayuso.

«El decir que van a vigilar, fiscalizar los márgenes empresariales… En fin, eso quien lo quiere, y además en algunos casos como se ha visto, se han pasado todas las líneas. Nadie sabe, ni nadie tiene por qué saber el nombre ni las caras de los familiares de ningún político», proseguía defendiendo la presidenta electa de la Comunidad de Madrid.

«Pero no es solo ese caso. Es que son los primeros que han promovido los escraches en este país y son los que, además, son tan agresivos, como lo que me hicieron a mí en la Complutense», recalcaba Isabel Díaz Ayuso ante Susanna Griso justo antes de mencionar a la presentadora de la competencia. «Pero no solo a nosotros, que no somos los importantes en esto. Es el señalamiento que han tenido en el caso de Ana Rosa Quintana, y de otros periodistas, a presentadores, lo que ha pasado con ‘El Hormiguero’, en fin …», se lamentaba. «Desde un Gobierno han señalado y han buscado su descrédito y destruirles», sentenciaba la política.