A Lara Álvarez le bastan dos palabras cuando le preguntan si volverá a ‘Supervivientes’

El pasado jueves, 25 de mayo, Lara Álvarez regresó al plató de ‘Supervivientes’, el reality que presentó durante ocho temporadas desde Honduras. Aunque, en esta ocasión lo hizo para promocionar su nuevo programa en Telecinco, ‘Me resbala’. Si bien también aprovechó para mandar un mensaje de apoyo a su sucesora, Laura Madrueño.

Su emoción al volver a su ‘casa’ era más que evidente. De hecho, le costó contener las lágrimas en varios momentos. Su experiencia como presentadora de ‘Supervivientes’ desde Honduras le dejó muchos recuerdos, por lo que no sorprende en absoluto esta reacción al regresar al plató y reencontrarse con Carlos Sobera. Incluso reconoció que le cuesta mucho poder ver el programa desde casa.

Lara Álvarez y Laura Madrueño en ‘Supervivientes 2023’.

¿Participará Lara Álvarez en ‘Supervivientes’?

Sin embargo, al ser preguntada por la posibilidad de que, en un futuro, vuelva a ‘Supervivientes’ pero como concursante, Lara Álvarez lo tiene claro. «Ni loca», fueron las dos únicas palabras que dijo, descartando categóricamente su participación en futuras ediciones.

No obstante, quiso argumentar su respuesta: «Mira el primer año, en la inconsciencia de cada uno dices ‘ay, sí, me encantaría’ porque claro la experiencia…». Sin embargo, reconoce que «a medida que vas viendo de verdad la dureza de las condiciones, de la supervivencia, de las discusiones, de la convivencia, de los meses que van pasando, del tiempo que parece que no llega al final… dices ‘no, no'».

«Yo he tenido la sensación de ser una privilegiada porque he tenido la posibilidad de vivirlo en primera persona, desde allí en Honduras, pero yo volvía a dormir a mi casa, a mi villa, con mi ducha, mi comida. Pero ellos… eso no hay valentía más grande que el simple hecho de decir sí, aguantes lo que aguantes», sentenciaba Lara Álvarez, poniendo en valor el coraje de los concursantes.

Su emoción al regresar al plató de ‘Supervivientes’

La presentadora asturiana se mostró muy emocionada e su vuelta al plató de ‘Supervivientes’. «Compañera, qué placer recibirte aquí», le dijo Carlos Sobera, dándola un cariñoso abrazo. A continuación, Lara Álvarez quiso tener unas palabras para Laura Madrueño, su sustituta: «Te mando un beso enorme, qué maravilla, qué bien lo estás haciendo». «Gracias, Lara, piel de gallina de poder saludarte desde aquí, desde tu casa, ya lo sabes. Tienes aquí a toda tu familia y te mandamos toda la energía desde Los Cayos para que tengas un programón, que es lo que te mereces», le respondió su compañera desde Honduras.

Pero el momento más emotivo para la presentadora fue cuando se dirigió a la organización del programa: «Os echo muchísimo de menos, en vuestro éxito está mi felicidad. Lo que hacéis es histórico, cada vez que veo ‘Supervivientes’ me emociono. Me cuesta mucho porque no te voy a mentir, tengo el corazón dividido. Han sido ocho años y he aprendido mucho de este equipo», concluía, intentando contener las lágrimas.