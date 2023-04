Tamara Gorro hace esta controvertida alusión a ‘El Yoyas’ ante el caso de Ana Obregón

Tamara Gorro ha sido una de las famosas que ha dado la cara por Ana Obregón tras recurrir a la gestación subrogada. Después de que la actriz y presentadora confirmara en la revista ¡Hola! que la niña es su nieta pues el material genético es el de su hijo, Aless Lequio, la colaboradora de ‘Y ahora Sonsoles’ ha vuelto a dar la cara por Obregón.

La influencer lleva ya días posicionándose a favor de Ana Obregón. Así lo hacía en ‘Y ahora Sonsoles’, donde defendía abiertamente la gestación subrogada. «Yo no he comprado ningún bebé. Yo no he comprado a ningún bebé. Y, ¿sabéis qué estamos consiguiendo con esto? Fomentar odio», se quejaba.

Ahora, en declaraciones a Europa Press, ha proseguido dando la cara por Ana Obregón tras conocerse que la bebé es su nieta y no su hija. «Me parece el gesto de amor más bonito que he visto en la vida, es cumplir el deseo de tu hijo, ella está cumpliendo el deseo de su hijo», empezaba declarando sin tapujos la influencer.

De hecho, considera que lo de Ana Obregón es «un gesto muy bonito ajeno a cómo ha venido la niña al mundo al debate absurdo, que pienso que es absurdo». Es más, vuelve a defender la forma en la que la presentadora ha traído a una bebé al niño, mediante la gestación subrogada: «Uno hace lo que le da la gana siempre que no hagas daño, pero es un gesto muy bonito».

Tamara Gorro ha enviado un mensaje a la presentadora, pero «no me ha contestado, sería una fantasma si te dijera que sí, le he escrito, le he hecho saber mi opinión y mi apoyo totalmente».

Y, para acabar, ha recurrido a otro controvertido tema para desviar el foco: «Qué esto se eleve a Estado cuando hay temas como el de ‘El Yoyas’, que está libre por ahí y no se le ha detenido, y nos estamos preocupando de Ana Gacía Obregón por su edad…», sentenciaba Tamara Gorro.