Rocío Carrasco se enfrenta al peor episodio con su hijo David Flores y este es el motivo

Hace casi un año que Semana publicó que Rocío Carrasco tendría que verse las caras con su hijo David Flores en un nuevo juicio por el impago de su pensión desde 2018 después de que se desestimara el recurso que interpuso. Ahora ya hay fecha para este juicio.

Así, según avanza El Periódico de Catalunya, el juicio en el que Rocío Carrasco está acusada de un delito de abandono de familia por el impago de la pensión, se celebrará el próximo 14 de junio.

Será entonces cuando Rocío Carrasco y su hijo David Flores se vuelvan a ver las caras después de que en varias ocasiones se dijera que él quería hablar y ver a su madre. Cabe decir, que David ejerce la acusación particular y está citado a declarar.

Pero además también estarían citados a declarar en dicho juicio su hermana Rocío Flores, su padre Antonio David Flores y la ex del guardia civil, Olga Moreno. Habrá que ver qué sucede en este reencuentro entre madre e hija y si Rocío podría verse las caras también con su hija, su ex y la ex mujer del padre de sus hijos.

De este modo, Rocío Carrasco y su hijo David Flores volverán a verse las caras cinco años después de su último encuentro, que también se produjo en un juicio. Fue en 2017. Y según relató Rocío en ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’, Olga Moreno impidió que su hijo se acercara a ella.

En este sentido, cabe recordar que David Flores denunció a su madre por el impago de su pensión desde 2018. Por ello, pidió hasta un año de prisión y una indemnización de 15.000 euros. El pasado abril de 2022, la justicia le dio la razón al nieto de Rocío Jurado, pero Rocío Carrasco presentó un recurso que fue desestimado.