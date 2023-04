María Zurita crea impacto con su revelación sobre Aless Lequio antes de morir: «Estoy segura de…»

Este miércoles, 12 de abril, María Zurita ha acudido al plató de ‘Espejo Público’ para presentar su primer libro, ‘Mi mamá y yo somos una familia feliz’. Hace cinco años, la prima del rey Felipe VI fue mamá en solitario del pequeño Carlos. Por eso, empatiza mucho con Ana Obregón, de la que dice: «Soy incapaz de juzgar a una persona que ha perdido a su hijo».

En su entrevista con Susanna Griso, que es una de sus mejores amigas, María Zurita ha recordado con mucho cariño a Aless Lequio. El joven, quien falleció hace casi tres años, es pariente suyo, y le recuerda con mucho cariño: «Aless es sobrino mío. Comí con él unos meses antes de morir. Era un niño muy especial y estoy segura de que esta niña va a ser muy especial y que va a ser muy amada y muy querida. Esta niña tiene mucha suerte de la casa en la que ha caído».

El duro proceso de María Zurita para ser madre: «Gracias a Don Juan Carlos no tiré la toalla»

La sobrina de Juan Carlos I ha contado también que antes de ser madre lo intentó hasta en siete ocasiones. «Tuve siete intentos y estuve a punto de tirar la toalla y gracias a Don Juan Carlos no la tiré. Me dijo que había llegado muy lejos y que siguiera adelante», revela. Si quedarse embarazada fue para ella muy complicado, no lo fue menos el resto del proceso: «El parto fue muy complicado. Yo estaba psicológicamente destrozada y físicamente como una morsa. Y arruinada. Pedí tes créditos para Carlos».

Eso sí, todo momento contó con el apoyo de su familia: «Mi familia más directa, los Borbón, sí que lo sabían porque les afectaba. Se lo dije antes a mi tío que a mi madre porque entonces mi madre estaba ingresada en el hospital. Se lo conté a mi tío y le pareció fantástica la ida. Lo dije muy al principio y me apoyaron desde el principio».

Susanna Griso ha querido recordar el momento en el que María Zurita estuvo entre la vida y la muerte: «Estuvo a punto de perder la vida esa noche. Tuvo una hemorragia tremenda». Así lo recordaba la invitada: «Estaba en casa de una amiga y la perra me empieza a chupar. Siento como que me he hecho pis, voy al baño y hay un reguero de sangre. Era un puente de mayo. Consigo llegar al hospital. Cuando llegamos y vi la situación… En quirófano escucho: ‘Vamos a intentar salvar a la madre y al hijo’. Fue una situación muy dura».