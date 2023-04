La exmujer de Ramón García no tolera lo que Jesús Manuel suelta de Obregón en TVE

Toñi Moreno no para de recibir nuevos fichajes en su ‘Plan de tarde‘ en TVE. Si la semana pasada era Sonia Ferrer la que regresaba a la cadena pública y se sumaba al equipo del programa. Este domingo, han sido Boris Izaguirre y Patricia Cerezo, la que fuera mujer de Ramón García los que se han incorporado al plantel de colaboradores. En su primer día, Patricia se ha enfrentado a Jesús Manuel Ruiz y Antonio Montero.

Todo se producía en pleno debate del tema de Ana Obregón. Un asunto sobre el que por fin se ha pronunciado públicamente su amigo Boris Izaguirre. El presentador no ha dudado en destacar lo «valiente» que ha sido su amiga al dar el paso de ser abuela y de cumplir el deseo de su hijo Aless de ser padre.

En su debut en ‘Plan de tarde’, Patricia Cerezo también ha querido dar la cara por Ana Obregón. Algo que finalmente le llevaba a mantener un fuerte rifirrafe con Jesús Manuel Ruiz y también con Antonio Montero; quienes se mostraban más críticos con la actriz y presentadora.

«Ana es una valiente, se está hablando de muchos debates y se están juntando todos en Ana cuando en realidad tendríamos que ponernos en su lugar. Pienso que si la ciencia no pudo salvar a su hijo Aless, la ciencia le ha dado la oportunidad de traer a esta niña al mundo llena de amor. Me parece que es una valiente y no le va a faltar de nada. No va a sustituir a Aless evidentemente pero le va a dar una esperanza para vivir», aseveraba la que fuera mujer de Ramón García, célebre pareja profesional de Ana Obregón durante años.

Tras escucharla, Jesús Manuel Ruiz no se quedaba callado. «Todos nos hemos puesto en el lugar de Ana desde que falleció su hijo», defendía el colaborador. «No todos», le corregían tanto Patricia Cerezo como Silvia Taulés. «Todos nos hemos puesto en el lugar de Ana pero lo que no podemos es compensar una tristeza con otro tipo de compras», sentenciaba el periodista.

Era justo ahí cuando se producía el enfrentamiento entre ellos. «Acabas de nombrar un debate y decir la palabra compra y yo no puedo tolerar que se diga la palabra compra», le recriminaba Patricia Cerezo. Mientras Jesús Manuel Ruiz insistía con su argumento.

«Esta semana en redes sociales yo he visto un Instagram que a mí se me han puesto los pelos de punta. Ha comparado una fundación, un libro y tener una hija. No puede ser. El proceso de como está llevando las cosas Ana García Obregón me parece horroroso», terminaba de decir Jesús Manuel Ruiz.

Tras él, era Antonio Montero el que echaba más leña al fuego. «Por poner un límite al tema de la ciencia, vamos a suponer que en un país del mundo se hubiera permitido la clonación del ser humano. Y ella hubiera clonado a su hijo y quizás es una locura. Entonces hablar de ciencia….», se quejaba el periodista.

«Pero es que en ningún momento nadie se pone en su lugar. ¿Qué harías tú en el lugar de Ana? No puede ser que ella sea la abanderada de todas las causas», terminaba de decir Patricia. «Pero es que ella no puede decir en Instagram como ha dicho ‘tú y yo tenemos que perdonar a quienes te están negando tu derecho a vivir'», concluía Montero.