La estupefacción es total en ‘Sálvame’ por lo que se ha llegado a ver con Avilés en pantalla

‘Sálvame‘ comenzaba este jueves el programa anunciando que tenían una bomba que iba a afectar de lleno a los colaboradores. Y es que las marcas de ropa que los visten ha anunciado un boicot. Algo que ha llevado a José Antonio Avilés a tomar una determinación.

Así después de que varias marcas de ropa se hayan cansado de ver cómo hay colaboradores que se quedan las prendas que les dejan a cambio de colaboraciones o que las devuelven rotas o en mal estado han tomado una decisión: dejar de contar con ellos. Un boicot que pone en jaque a más de uno.

Uno de los colaboradores señalados era José Antonio Avilés. Pero no era el único, también lo eran otros como Lydia Lozano, Kiko Hernández, Cristina Porta, Anabel Pantoja, Carmen Borrego, Kiko Hernández y María Patiño.

Al escuchar el protocolo de actuación que habían enviado las marcas amenazando con dejar de contar con los colaboradores de ‘Sálvame’, José Antonio Avilés tomaba una determinación. Así, el colaborador se levantaba de su asiento y decidía desnudarse y quitarse toda la ropa. «¿Pero qué está haciendo Avilés? ¿Perdona?», se preguntaba Adela González al ver como el colaborador se estaba quitando la ropa.

Poco después, José Antonio Avilés regresaba al plató con un albornoz blanco. tras haberse quedado completamente en calzoncillos. «Estoy indignado porque dice Mayte que las marcas están indignadas pues nosotros también nos podemos indignar con las marcas. Así que yo no me quiero poner ropa de ninguna marca para hacer publicidad, así que yo me pongo albornoz», sentenciaba él.

Estupor del público de ‘Sálvame’ con la escena de José Antonio Avilés

La escena de José Antonio Avilés en albornoz no pasaba desapercibido para nadie. Así, eran varios los espectadores que mostraban su estupor absoluto por cómo había aparecido el colaborador en el plató.

Aviles siempre llamando la atención 🤪 #yoveosálvame — Zorifresh🍓 (@zorifresh) April 20, 2023

Cuando parecía que #yoveosálvame ya había tocado fondo, llega el mentirosos compulsivo de José Antonio Avilés y se desnuda. Definitivamente quieren que les cierren ya el programa. Asqueroso. https://t.co/AE112iNUC7 — Manu (@manufer741) April 20, 2023

#yoveosálvame pero este que se cree Boris izaguirre, menudo flipado el Aviles…. — Lin (@Lin34285800) April 20, 2023

pero porque no vetan a jose antonio aviles en vez de alba carrillo pic.twitter.com/4hcdGYMPqz — 🥀 (@sugarcriminal) April 20, 2023