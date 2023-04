Kiko Hernández y su revelación jamás hecha sobre Mila Ximénez en ‘Sálvame’: «Quiero decirlo»

‘Sálvame‘ ha homenajeado a Mila Ximénez este jueves 27 de abril durante su especial por el 14 aniversario del programa. Así, el programa presentado por Jorge Javier Vázquez ha recordado los mejores momentos de la colaboradora. Asimismo, los colaboradores han hablado de su relación con ella. Pero sin duda uno de los momentos más emotivos de la tarde llegaba con Kiko Hernández.

Tras recordar el «eje del mal» al que pertenecían Mila Ximénez y los Kikos (Hernández y Matamoros), Jorge Javier le entregaba a Kiko Hernández un bote con purpurina. Algo que tan solo él sabía que significaba. «No sé cómo sabéis esto», les decía de primeras el colaborador.

Era entonces cuando Kiko Hernández contaba qué significado tenía la purpurina. «En la pandemia, Mila hablaba todos los días conmigo, y lógicamente con mis hijas. Era la época en la que empezaban a hablar y hacíamos muchas videollamadas porque no se podía salir de casa, y la época en la que ella se puso enferma», empezaba recordando el colaborador.

«Un día se puso Abril al teléfono y le preguntó si estaba mala. Cuando ella le dijo que sí, que estaba malita, mi hija se fue al baúl de sus cosas y vino con un bote de purpurina. Le dijo: ‘Para curarte te tienes que poner purpurina en la frente, y te vas a poner buena'», proseguía relatando Kiko.

«Mila se puso a llorar, colgó y cuando volvió a llamar tenía toda la frente llena de purpurina», destacaba Kiko Hernández muy emocionado al recordar ese momento. «Le dijo a mis hijas: ‘Esto es lo que voy a hacer cuando vaya a darme quimioterapia’. Y todas las veces que iba al hospital a hacérsela iba con la purpurina en la frente», seguía contando el colaborador.

Finalmente, Kiko Hernández se rompía una vez más al hablar y recordar a Mila Ximénez. «Yo quiero decir una cosa. A mí se me ha ido mi mejor amiga, no una de mis mejores amigas, no, mi mejor amiga», destacaba el colaborador. «Yo había tardes que acababa muy agotado porque la tenía que agarrar la mano para atarla y controlarla. Pero ahora termino agotado de no estar contigo», concluía el colaborador.