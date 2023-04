Isabel Gemio sorprende al hablar ahora así de María Teresa Campos tras su cruzada del pasado

Hace dos años, María Teresa Campos e Isabel Gemio mantuvieron un fuerte enfrentamiento después de una tensa entrevista de la que fuera presentadora de ‘Sorpresa, sorpresa’ a la mítica presentadora de Telecinco.

En dicha entrevista, María Teresa Campos se mostró muy molesta con Isabel Gemio por preguntarle en varias ocasiones sobre su malestar por haberse quedado sin programa en televisión tras la cancelación de ‘¡Qué tiempo tan feliz!’.

Poco después de esa tensísima entrevista, Isabel Gemio no dudó en tirar varias puyas a María Teresa Campos. Desde entonces nada más se ha vuelto a saber sobre la relación entre ambas presentadoras.

Pero ahora que María Teresa Campos no pasa por su mejor momento de salud, Isabel Gemio ha decidido enterrar el hacha de guerra. Por eso, cuando hace unos días le preguntaban por la mítica presentadora en la presentación del espectáculo flamenco ‘Oco, the show’, la extremeña no dudaba en enviarle un cariñoso mensaje.

«Algo voy oyendo. Le mando un abrazo y espero que esté bien y que se recupere. Que siga luchando, que ella es una luchadora», comentaba Isabel Gemio cuando la reportera de Europa Press le pregunta por María Teresa Campos tal y como recoge Pronto.

La opinión de Isabel Gemio sobre Ana Obregón

Por otro lado, Isabel Gemio también se ha pronunciado sobre el controvertido tema de la maternidad de Ana Obregón. «Ese tema es muy serio, siempre he estado en contra de la gestación subrogada, llámese Ana o Pepita Pérez. Yo no soy quién para juzgar y es un tema muy profundo del que ya se habla demasiado, qué importa mi opinión», destacaba la presentadora.