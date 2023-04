El sonado y aplaudido hachazo de Alexia Rivas a Cristina Porta en ‘Supervivientes’

La nueva entrega de ‘Tierra de Nadie’ de ‘Supervivientes 2023‘ reunió en plató a un nutrido grupo de colaboradores junto a los que Carlos Sobera pudo abordar la última hora de la isla. Precisamente cuando se trató la relación entre Adara Molinero y Asraf Beno, que parece estar en la cuerda floja, Cristina Porta vivía un tenso encontronazo con Alexia Rivas.

Todo comenzaba después de ver el vídeo en el que se abordaba esa crisis entre Adara y Asraf. Cristina tomaba la palabra y daba su beneplácito a la concursante madrileña no sin antes recordar su pasado común en ‘Secret Story’. «Me podría sumar a muchos haters que juzgan a concursantes por anteriores realities. Yo acabé con ella mal, pero empecé bien. Aquí vengo a hablar de ‘Supervivientes’ y lo está haciendo súper bien», comenzó diciendo.

En la misma línea, Cristina Porta apuntó: «Creo que no le favorece la amistad con Asraf. No es por enfrentarla, pero hay algo en ella, porque la conozco un poco, que creo que se va a alejar de él». Tras pronunciar estas palabras, Alexia Rivas saltó: «Veo mucho populismo». La tertuliana no se quedó ahí, puesto que, acto seguido, le arreaba un grueso palo a su compañera: «Si Adara se aleja de las personas que le hacen mal, pues también se separó de ti (en ‘Secret Story’)». Un zasca que provocó un aplauso atronador entre el público de plató y que no ha dejado de compartirse en redes desde entonces.

El zasca de Alexia a Cristina Porta se oyó hasta en Tuvalu. #TierraDeNadie8 pic.twitter.com/P8UcFhlbe3 — ☆𝓝𝓲𝓮𝓿𝓮𝓼 Ḁω★ (@Nieves__AS) April 25, 2023

Unas duras palabras que no sentaban nada bien a Porta, que no tardaba ni unos segundos en replicarle. «Alexia, me quieres enfrentar con Adara. ¿Sabes qué pasa? ¿Sabes que podría hacer? Decir que yo eché a Adara en ese concurso, pero es que Adara está concursando en ‘Supervivientes’ y yo suelo juzgar no por amistades como tú haces siempre en los platós, sino por lo que veo», sentenciaba la periodista deportiva.

Cristina: “yo suelo juzgar no por amistades como tú haces siempre en los platós sino por lo que veo”



Que alguien le recuerde a Alexia que fue Cristina quien se separó de Adara #Solos25A #TierraDeNadie8 #CrisPorta25A pic.twitter.com/DAQpItKCMd — Pink🤍🐼 (@pinkyskyfeed) April 25, 2023

Alexia Rivas no fue el único frente para Cristina Porta

Más tarde, Carlos Sobera le dio la palabra a Oriana Marzoli, quien le echaba un capote a su compañera Alexia Rivas al apuntar: «Alexia es súper coherente. Lo normal es que si con una persona has acabado mal, continúes mal». Por su parte, Cristina Porta le rebatió: «Cuando eres colaboradora de televisión intentas ser objetiva, ¿me entiendes?». Sin embargo, Oriana prefirió no meterse en peleas con Cristina Porta: «No le doy lo que quiere, paso. Yo quería continuar con lo de Adara que es lo importante porque estamos hablando de ‘Supervivientes'».

Lejos de dar el tema por zanjado, Cristina Porta dio a conocer un roce anterior con Oriana: «Yo siempre intento ser objetiva y educada a la par. Antes he dicho ‘hola’ y ella no ha saludado. Como siempre das consejos, a ver si en algún reality a los que vas te enseñan educación». Por su parte, Oriana esquivaba la polémica hablando italiano e ironizando con no entender a su compañera.