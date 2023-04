El humillante ataque que Carmen Borrego recibe de Gabriela Arrocet enmudece ‘Supervivientes’

Noche de encuentros la que se ha vivido durante la emisión de ‘Supervivientes 2023: Tierra de Nadie’. De hecho, nada más comenzar la gala, Carlos Sobera ha hecho referencia a los numerosos cara a cara que se iban a vivir a lo largo de la entrega emitida. Uno de ellos no ha tardado en llegar, puesto que en el plató han coincidido por primera vez Gabriela Arrocet y Carmen Borrego.

Un cara a cara marcado por la tensión. También por los reproches dado que, una vez que ambas han sido presentadas por Sobera, la chilena no ha dudado en sacar su peor cara. «Hoy tenemos aquí un par de encuentros que van a estar muy interesantes. Por ejemplo, Gabriela que está a mi derecha y Carmen que está a mi izquierda. Por fin cara a cara y vais a poder hablar de todas las cosas que Gabriela ha estado comentando en la isla», han sido las palabras del presentador.

Tras ello, Gabriela Arrocet le ha pedido la palabra para soltar su lengua: «La verdad es que yo no había visto a Carmen Borrego. La acabo de ver. Me acabo de enterar de que iba a estar acá. Para mí acá solo hay concursantes de ‘Supervivientes’. No sé que haces acá, te equivocaste de programa». Un demoledor ataque que ha dejado ojiplático a más de uno en plató a tenor de los comentarios que se podían escuchar. «¿Perdona?», comentaba uno de los tertulianos al ver esa dureza.

Lejos de quedarse ahí, Gabriela Arrocet ha seguido mostrando su animadversión por Carmen Borrego con comentarios como: «No tengo nada que hablar con Carmen». La respuesta más esperada en ese momento era la de la hija de María Teresa Campos, que evitaba cualquier enfrentamiento al asegurar: «Conmigo que no cuente».

«Todos los que han estado acá han estado en el programa y ella no. No sé qué hace acá», ha vuelto a insistir la exsuperviviente, cuestionando continuamente su presencia en el plató. «Es una colaboradora del programa, hay que mostrar respeto por todos eh», ha mediado Sobera.

El tenso cara a cara con Carmen Borrego en plató

La tensión del encuentro inicial se ha extendido pasada la medianoche cuando en plató se ha abordado el tema. «No me he dirigido a ella en toda la noche y no lo voy a hacer ahora, me voy a dirigir al público. No tengo por qué dar explicaciones. Llevo muchos años trabajando en esta profesión y ella está aquí por lo que acabamos de ver y continúa aquí por lo que acabamos de ver», ha soltado la hija de María Teresa Campos.

Por su parte, Gabriela Arrocet le ha arreado: «Me gustaría ver toda la recopilación de falacias y mentiras que has dicho sobre mi padre como que es un desgraciado, que te da asco». «Yo eso no lo he dicho y no es programa para hablar de tu padre», le ha asestado Carmen ante lo que Gabriela ha vuelto al ataque con un golpe bajo. «Me gustaría preguntarte cuál es tu profesión porque con lo que yo tengo entendido tú no tienes profesión. Te has dedicado a trabajar gracias a tu madre y hasta aquí lo dejo».

Ante este fuerte ataque, Carlos Sobera ha tenido que intervenir para apuntarle: «No podemos caer en el despropósito». «Ella ha dicho cosas muy feas de mí», se ha excusado Gabriela. «Yo no he atacado a nadie, en todo caso me he defendido», ha proseguido diciendo Carmen Borrego ante lo que Gabriela ha asegurado haberlo visto todo en la prensa.

Finalmente, la tensión ha vuelto a estallar cuando Gabriela ha mencionado a María Teresa Campos y Carmen Borrego le ha parado los pies: «A mí madre ni la nombres. Por ahí no paso. Es una persona que está retirada y no tienes por qué nombrar a mi madre. No vuelvas a nombrar a mi madre». Lejos de quedarse callada, Gabriela le ha respondido con un fuerte recado: «Anda a cuidar a tu mamá. No sé qué haces acá».