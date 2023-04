El dardazo de Sofía Cristo a Telecinco tras lo que se vio en ‘Supervivientes’ con Yaiza y Arelys

Yaiza Martín, la novia de Ginés Corregüela y Arelys Ramos, la madre de Yulen Pereira han protagonizado una de las broncas más tensas de la historia del reality. Ambas fueron sancionadas con una nominación disciplinaria sobre la que se ha manifestado Sofía Cristo.

La bronca entre las dos concursantes de ‘Supervivientes 2023‘ se produjo por un coco. «Yaiza, bájame la voz. Que me bajes la voz, que te oigo», le pedía Arelys mientras la tensión entre ellas crecía. «Me estás levantando la voz tú ahora, acuéstate», le soltaba Yaiza por su parte. «Yaiza, me acuesto a dormir si me da la gana», le espetaba Arelys hasta que le aparta la cara a la novia de Ginés. «Que no me chilles. No me toques. Que no me toques porque yo no te he tocado. Cuidado porque fuiste tú la que me tocó la cara. No me toques tú que no me puedo mover de la tabla», añadía Yaiza.

Tras emitir las imágenes en la gala, Jorge Javier Vázquez se dirigió directamente a Arelys y a Yaiza para comunicarles que la organización había decidido sancionarlas. «La dirección del programa ha tomado la decisión de nominaros disciplinariamente esta semana«, les comunicaba el presentador. Una sanción que ha servido a Sofía Cristo para lanzar un dardo a Telecinco.

«Entendemos que, dadas vuestras difíciles circunstancias, es complicado mantener la calma en una discusión pero el programa no puede consentir actitudes inapropiadas, invadir el espacio personal o el contacto físico. Esperamos que esta nominación directa os ayude a ponerlo en práctica de ahora en adelante», terminaba de decirles Jorge Javier a Yaiza y Arelys.

El dardo de Sofía Cristo a Telecinco por ‘Supervivientes’

El vídeo de la bronca y la decisión de ‘Supervivientes’ de sancionar a las dos concursantes fue compartido por la cuenta oficial del reality en Instagram. Al verlo, Sofía Cristo no se pudo contener y comparar lo sucedido con Arelys y Yaiza con la sanción que tuvo ella en ‘Secret Story’ tras empujar a Miguel Frigenti.

«¿En serio? A mi me han echado por menos», reaccionaba Sofía Cristo recordando así como por algo parecido a lo sucedido entre Yaiza y Arelys a ella le expulsaron disciplinariamente de la casa de ‘Secret Story’.